台股攀1萬9 改寫5紀錄

日股昨天突破四萬點、創歷史新高，台股也在外資大買、台積電跳空大漲、領軍半導體族群帶動下，指數收漲三六九點，收盤再攀一萬九三○五點的新高點。針對台股走勢，金管會主委黃天牧表示，從本益比來看，台股還算穩健，但也提醒要注意地緣政治、美國降息時間、通膨、中美貿易問題等四大變數，投資人必須特別注意。

至於台股是否已經進入牛市？黃天牧則表示，金管會不適合判斷牛市或熊市，不過，台股有基本面是事實。但他也說，國際政經情況多變，還是要審慎以對。

台股昨天強勢表態，盤面改寫五項新紀錄，首先，加權指數盤中一萬九三三三點、收盤一萬九三○五點，雙創新高；第二，集中市場市值六十一點五兆元、櫃買市場市值六點一兆元，合計六十七點七兆元也創新高；第三，「護國神山」台積電盤中最高與收盤同為七二五元、市值十八點八兆元，均創新高；第四，台股盤中首度閃現十六千金（健策最高一○○五元），終場健策收九八○元，與衝上九百元俱樂部的弘塑、鈊象同列準千金股；第五，半導體指數盤中高點四八七點、收盤點位四八七點、總市值廿五點七兆元，同步改寫歷史新猷。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等人表示，以大盤目前的走勢，趨勢明顯偏多，只要一萬八八○○點有撐，未出現爆量長黑前，都不用預設高點。且從籌碼面來看也是偏多，外資仍買超台股，開紅盤以來買超台股已超過一千三百億元，加上美股、日股均頻創新高，美日股漲，台股就沒有理由不漲。

李秀利說，千金股持續走強、且檔數增加，就表示行情還沒走完，多頭人氣暢旺。這時投資人的操作要「高檔換股不空手，逢高停利分批賣」，選股以產業趨勢正向、強恆強的個股為主。

黃天牧昨天赴立法院財委會備詢，台股走勢也成為立委關注話題。黃天牧指出，今年ＡＩ產業的基本面仍是大家較為看好的，不過，今年四大變數包含地緣政治風險、調整利率的時間、通膨、及美中貿易間的問題，仍存在變數，應謹慎以對。

黃天牧說，目前台股本益比為廿一點一七倍，而美國道瓊指數本益比則是廿四點○六倍，他認為台股還算穩健。

至於台股是否存在黑天鵝、灰犀牛、綠天鵝等風險，黃天牧說，黑天鵝無法預估，灰犀牛則需好好預防，綠天鵝在永續方面，金管會包含上市櫃公司都已規畫好作業，因此台股表現仍是很穩健的。

針對市場預估聯準會降息時間點恐延後，黃天牧指出，聯準會何時降息還無法判斷，但利率與匯率對金融業來說是重要的指標，過去金管會對於金融業在高利率時期都有提醒相關風險；過去一、兩年，在利率較高的情況下，台股也有表現，但資本市場的基本面是最重要的，利率是降低或是維持就靜觀其變，提醒投資人應注意風險，謹慎選股。