台積電（2330）設廠為何能帶動周邊房價？ 他：市場正在做嘉義高鐵站成下一個青埔的夢

許多人不理解為何台積電設廠能帶動周邊房價，其實原因很簡單，因為台積電不只將先進製程或先進封裝的產能帶到當地，也會將其供應商、營造商、設備商以及高薪的工程師帶到當地，而這就意味著消費與租屋等需求發展，因此房價提前反應未來的榮景。

以日本熊本為例，媒體報導根據九州金融集團試算，台積電從2022年開始在菊陽町建廠，10年內可以為熊本當地創造7,000個工作機會，帶來6兆8518億日圓、折合新台幣約1.4兆的經濟效益，而新廠才剛啟用，當地的夜生活就已經被負責蓋廠、蓋房的工人帶動起來，有裝潢工人就曾對媒體表示，光是1個晚上他就在酒店花了15萬日圓（約3.1萬台幣），總之，台積電背後代表的是龐大的半導體產業與AI商機，一旦進駐當地，就意味著該區域具備新的發展潛力。

回到主題，據傳台積電將進駐嘉義縣設先進封裝廠，帶動嘉義太保的房價大幅走升，可以看到嘉義高鐵站的預售建案「高鐵科技城」實價登錄2房每坪單價已經站上31-33萬元，而剛開賣的「AI國際城」據說甚至已經賣到每坪35萬元。

這對當地人來說是不可思議的價格，如果你以自住的角度去看，在嘉義生活確實不需要買到這麼貴的房子，但就外地投資者來說，他們著眼的可能是台積電進駐後，當地「可能」出現的「質變」。

首先從圖可以清楚看到，嘉義高鐵站周邊的土地絕大多數尚未開發，這意味著未來當地具有更多可以開發的腹地以及發展性，「華泰名品城」為何投標參與當地商場標案，其實就是著眼於此。

另外，從都市計畫資料來看，嘉義縣政府正在辦理擴大嘉義縣治特區市地重劃開發，也就是希望將「縣治特區」跟「高鐵嘉義車站特定區」中間的土地整併開發。

有腹地、有台積電、有高鐵，另外嘉義還有不少觀光資源，往長遠思考，嘉義高鐵站有沒有可能成為下一個桃園青埔特區呢？目前市場正在做這個夢，因此房價提前反映市場預期。

不過還是要提醒，如果要投資嘉義太保，可能要有長期抗戰的心理準備，因為目前的狀況有點像當年的桃園青埔、新北新莊副都心、高雄橋頭新市鎮一樣，都是房價先將預期值拉滿，接著中間可能經歷一段盤整或回調，直到人口進駐、公共建設與生活機能陸續開出，房價才又重新走強。

不過嘉義太保跟上述地區有一點不太一樣，就是新案供給相對受限，因此只要市場預期能得到利多消息支撐，房價未必會有明顯鬆動；只不過等到未來大型建商開始進駐，並且紛紛加入造夢者的行列時，那就真的要當心了。

另外談一下個人不太成熟的想法，既然嘉義太保有高鐵串聯南北，其實可以考慮在嘉義縣擇地興建新的國際機場（非指水上機場），因為高雄國際機場腹地有限，且周邊居民眾多，有夜間禁航管制；而最近有到桃園機場搭機的投資朋友應該也都感覺到「塞機」的影響了，考量嘉義有高鐵，也有廣大的腹地與觀光資源（如故宮南院、阿里山等），中央或嘉義縣政府不妨將眼光放得更長遠的一點，在嘉義打造國際機場，一方面紓解桃園機場壓力，另一方面也解放高雄機場腹地，這或許會給嘉義帶來更多發展潛力與想像空間。

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