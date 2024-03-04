快訊

桃機南跑道歲修航班大亂惹怨 交通部認疏失：2原因致延誤超乎預期

台積電（2330）設廠為何能帶動周邊房價？ 他：市場正在做嘉義高鐵站成下一個青埔的夢

聯合新聞網／ 邏輯投資
台積電（2330）4日開高走高，最後一盤爆出6,124張買單。本報資料照片
台積電（2330）4日開高走高，最後一盤爆出6,124張買單。本報資料照片

許多人不理解為何台積電設廠能帶動周邊房價，其實原因很簡單，因為台積電不只將先進製程或先進封裝的產能帶到當地，也會將其供應商、營造商、設備商以及高薪的工程師帶到當地，而這就意味著消費與租屋等需求發展，因此房價提前反應未來的榮景

日本熊本為例，媒體報導根據九州金融集團試算，台積電從2022年開始在菊陽町建廠，10年內可以為熊本當地創造7,000個工作機會，帶來6兆8518億日圓、折合新台幣約1.4兆的經濟效益，而新廠才剛啟用，當地的夜生活就已經被負責蓋廠、蓋房的工人帶動起來，有裝潢工人就曾對媒體表示，光是1個晚上他就在酒店花了15萬日圓（約3.1萬台幣），總之，台積電背後代表的是龐大的半導體產業與AI商機，一旦進駐當地，就意味著該區域具備新的發展潛力。

回到主題，據傳台積電將進駐嘉義縣設先進封裝廠，帶動嘉義太保的房價大幅走升，可以看到嘉義高鐵站的預售建案「高鐵科技城」實價登錄2房每坪單價已經站上31-33萬元，而剛開賣的「AI國際城」據說甚至已經賣到每坪35萬元

這對當地人來說是不可思議的價格，如果你以自住的角度去看，在嘉義生活確實不需要買到這麼貴的房子，但就外地投資者來說，他們著眼的可能是台積電進駐後，當地「可能」出現的「質變」。

首先從圖可以清楚看到，嘉義高鐵站周邊的土地絕大多數尚未開發，這意味著未來當地具有更多可以開發的腹地以及發展性，「華泰名品城」為何投標參與當地商場標案，其實就是著眼於此。

另外，從都市計畫資料來看，嘉義縣政府正在辦理擴大嘉義縣治特區市地重劃開發，也就是希望將「縣治特區」跟「高鐵嘉義車站特定區」中間的土地整併開發。

有腹地、有台積電、有高鐵，另外嘉義還有不少觀光資源，往長遠思考，嘉義高鐵站有沒有可能成為下一個桃園青埔特區呢？目前市場正在做這個夢，因此房價提前反映市場預期。

不過還是要提醒，如果要投資嘉義太保，可能要有長期抗戰的心理準備，因為目前的狀況有點像當年的桃園青埔、新北新莊副都心、高雄橋頭新市鎮一樣，都是房價先將預期值拉滿，接著中間可能經歷一段盤整或回調，直到人口進駐、公共建設與生活機能陸續開出，房價才又重新走強。

不過嘉義太保跟上述地區有一點不太一樣，就是新案供給相對受限，因此只要市場預期能得到利多消息支撐，房價未必會有明顯鬆動；只不過等到未來大型建商開始進駐，並且紛紛加入造夢者的行列時，那就真的要當心了。

另外談一下個人不太成熟的想法，既然嘉義太保有高鐵串聯南北，其實可以考慮在嘉義縣擇地興建新的國際機場（非指水上機場），因為高雄國際機場腹地有限，且周邊居民眾多，有夜間禁航管制；而最近有到桃園機場搭機的投資朋友應該也都感覺到「塞機」的影響了，考量嘉義有高鐵，也有廣大的腹地與觀光資源（如故宮南院、阿里山等），中央或嘉義縣政府不妨將眼光放得更長遠的一點，在嘉義打造國際機場，一方面紓解桃園機場壓力，另一方面也解放高雄機場腹地，這或許會給嘉義帶來更多發展潛力與想像空間。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

半導體 台積電 嘉義 房價 日本 熊本

延伸閱讀

00939、00940申購用「這方法」省時間和錢！ 她提醒：台股創新高心臟無力者投資務必三思

00939明申購最後一天！ 專家分析特色：高股息+低波動且指數績效優異注重CP值

00878+00919+0056+00713+00929…存五檔ETF！ 他：整理資產一季股息就暴增兩倍逼近9萬

00940元大今9點開放預購…額度是否有上限、幾號扣款？ 她：國內型ETF完全不用擔心買不到

相關新聞

台積電帶領台股大漲369點 三大法人買超444億元

台股今（4）日在台積電（2330）大漲推升下，指數直接站上萬九，創下歷史新高，收在19,305.31點，上漲369.38...

台股、櫃買、台積電創歷史新高 健策、弘塑、鈊象成「九百元三劍客」

台股、櫃買指數4日收盤創新高，台積電（2330）大漲36元，以最高價725元作收，更創下歷史新高，而高價股表現亦不遑多讓...

台積電（2330）設廠為何能帶動周邊房價？ 他：市場正在做嘉義高鐵站成下一個青埔的夢

許多人不理解為何台積電設廠能帶動周邊房價，其實原因很簡單...

台積電最後一盤爆6,124張買單收725元天價 市值18.8兆

台積電（2330）4日開高走高，最後一盤爆出6,124張買單，一口氣推升2元股價，終場收在725元，上漲36元，漲幅5....

台股大漲369點收19,305點站穩萬九 櫃買指數再創高

台股今（4）日開高走高、站穩萬九，收盤指數19,305.31點，漲369.38點、漲幅1.95%，成交金額4,853.8...

高股息的愛 航運三雄長榮獨強

長榮（2603）近日股價節節攀升，今（4）日盤中強漲逾4%，股價一度拉升至173元，雖然運價連三周走跌，法人還是持續看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。