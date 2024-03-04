台積電最後一盤爆6,124張買單收725元天價 市值18.8兆

台積電（2330）4日開高走高，最後一盤爆出6,124張買單，一口氣推升2元股價，終場收在725元，上漲36元，漲幅5.22%，創下歷史新高價，市值激增9,335億元，衝達18.8兆元，同步創下歷史新高。

台積電去年第4季合併營收6,255.3億元，稅後純益2,387.1 億元，每股純益9.21元；若以美金計算，去年第4季營收196.2億美元，年減1.5%，季增13.6%；去年第4季毛利率53%，營業淨利率41.6%，稅後純益率38.2%。

累計台積電去年全年毛利率54.4%，年減5.2個百分點；營業淨利率42.6%，年減6.9個百分比，稅前淨利9,791.7億元，稅後純益8,384.98億元，每股純益32.34元。

台積電預估今年第1季美元營收約180~188億美元，有望創歷年同期新高，換算新台幣5,598~5,846.8億元；以新台幣兌美元31.1假設基礎，預估今年第1季毛利率52~54%，預估今年第1季營益率40~42%。

台積電總裁魏哲家表示，看好今年整體半導體產業產值可望年增10%（不計記憶體），晶圓代工可望年增20%，預估台積電美元營收年增幅度將可望超過20%，台積電在 AI、HPC 需求帶動，若以美元營收計算，今年全年營收有機會年增21~25%。

台股今日收在19,305.31點，上漲369.38點，首度收盤站上萬九，創下歷史新高，台積電是首要功臣，股價以714元開高走高，最後一盤爆量再推升股價收在最高點，以725元收盤，單日市值激增9,335億元。