高股息的愛 航運三雄長榮獨強

長榮（2603）近日股價節節攀升，今（4）日盤中強漲逾4%，股價一度拉升至173元，雖然運價連三周走跌，法人還是持續看好長榮的長期競爭力，尤其長榮所屬的海洋聯盟在2025年將成為全球最大的海運聯盟。

長榮一月營收達283.52億元，月增20%、年增8%，2023年前三季 EPS 為15.14元，法人預估長榮今年第1季單季稅後獲利252.8億元，EPS 約11.8元。展望今年第1季，由於運價反映至營收具有一至二個月的遞延效應，以 SCFI 自1月開始大幅月增的情況而言，2~3月營收有望增溫。

法人指出，紅海危機及貨櫃市場大量新船下水，是運價走勢最大變數，就全球供需來看，今年貨櫃市場運力增速逾9%，雖然新船下水導致供過於求，但如航商繞道好望角成為常態，市場供給過剩缺口就會縮小，航商獲利及評價仍有望提升。

全球第二大海運公司馬士基日前再度呼籲全球企業主做好成本增加的準備，如紅海航線中斷的情況延續到今年下半年，未來運輸的供應鏈運輸時間將更長，意味著前往歐洲、美國東岸的貨物將嚴重壅塞延誤。