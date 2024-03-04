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台積電飆漲創新高 這檔概念股亮燈漲停衝上天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電今日以714開高走高，盤中衝達725元，寫下新高。（路透）
台積電今日以714開高走高，盤中衝達725元，寫下新高。（路透）

台股今（4）日衝上萬九，盤中大漲逾300點，寫下歷史新高，衝關功臣首推台積電（2330），盤中一度飆上725元，創下歷史新高價，台積電概念股也跟進大漲，化學股之外，設備股也是吸金的族群，宜特（3289）開高走高衝上漲停141元鎖死，排隊買單逾5,000張，股價也刷新歷史紀錄。

台積電今日以714開高走高，盤中衝達725元，寫下新高，概念股中，除宜特以135元開高後衝上漲停141元，創下歷史天價之外，漲幅超過半根停板的個股還有萬潤（6187）、勝一（1773）、京元電子（2449）、上品等，另外，弘塑（3131）、翔名（8091）漲幅也超過3%。

宜特1月合併營收3.72億元，創單月歷史新高，月增14.74%、年增11.17%，主要是受惠於AI、先進製程、車用及太空元件等趨勢，帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求提升，相關訂單挹注營收表現；宜特對今年AI發展樂觀看待。

台積電

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