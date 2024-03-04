台股上萬九 立委質疑僅半導體和電子股獨漲

台股今日破19200點再創歷史新高紀錄，但國民黨籍立委林德福、賴士葆等人都關注台股發展不均，漲幅僅集中在半導體或電子族群，對此金管會主委黃天牧回應，金管會二、三年前已有注意到優質股票交易不熱絡，因此112年已提出股票造市措施，請券商給予流動性機制，希望台股能均衡發展，讓各個優質股票都能有一定的交易量，而非僅集中在少數的股票。

黃天牧也表示，半導體電子股在帶動股票上漲有一定的功能，台股近30年的發展，電子及半導體就占市場一半亦為市場發展的結果，但也希望其他股票也能得到投資人的青睞，他並特別點名包括綠能、生技、數位、創新這些股；整體而言，他認為今年至上周五止，台股交易量比去年同期要提高，已反應出市場對台股的信心。

而台股今日破19200，創歷史新高，賴士葆認為，台股從17000至19000，漲20%，已到牛市水準，對此黃天牧回應，不敢說是否到牛市，但他認為，目前對國際政經情勢還是要審慎以對，儘管去年台股的重要利多AI，今年估計表現仍佳，但黃天牧亦特別提及，包括產業地緣政治、美國降息、通膨、中美貿易戰這四大變數，投資人必須要特別注意。

相較於美國道瓊本益比24.06倍，黃天牧表示，台股目前本益比21.7倍，還算穩健，但賴士葆指出，漲幅都只靠台積電和電子族群，不夠平均，股市扭曲的現象很嚴重。

林德福則認為，ETF太熱，也是造成台股發展不均衡主因。他提問，國內的ETF在一年內增加1.5兆元，已破4兆，占境內基金規模比重58%，比起去年增長超過6成，是否已為台股量能主力？

對於ETF的快速成長，黃天牧回應，ETF是追蹤指數的被動型投資，民眾希望選擇穩健，且不用花太多時間分析的投資商品，但更重要的是，ETF的相關資訊及風險要充分讓投資人知道，包括平準金機制及相關監理措施，讓投資人從中了解風險與資訊。黃天牧也強調，主動型基金也很重要，才能培養出真正了解及管理市場的人才。

林德福亦質疑，ETF過熱，也導致ETF成份股對非ETF的成份股，在台股市場發生排擠變化，使ETF成份股熱度遠高於非ETF，對此黃天牧表示金管會將提供相關分析資料。