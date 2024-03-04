快訊

南投路邊停車3月收費上路 市民驚見1現象喊「舒服」

引狼入室？泰國引入中資救經濟的「陸橋計畫」

金門翻船案戰場今移立院 僵局怎解？管碧玲報告是訊號

美股強勢帶動台股 後市焦點仍以半導體及 AI 為主

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股在美股、AI與半導體題材支撐科技股、美國商務部公布美國1 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8% 符合市場預期，創2021年3月以來最小增幅，挹注市場信心。

安聯投信台股團隊表示，但另方面，隨著指數衝上萬九關卡，伴隨短線漲多而來的獲利調節也隨之出籠，讓指數近關情怯；一方面AI與半導體等相關主題有費半指數和美科技股強勢表現撐腰；但與此同時，部分資金也暫時轉向基期較低或相對具評價面的類股，以及政策概念股，盤面呈現類股輪動。

就資金動能部分，根據證交所統計，1日外資累積買超102.71億元，累積近一周外資仍買超逾60億元，顯示市場信心與資金動能仍相對充沛；就技術面，面對近期高檔震盪走勢，也有助於市場良性整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI股推高本益比，其中重要權值墊高股價空間，高價股撐盤，中小型股輪流表現，無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢。由於台灣是AI伺服器主要供應商，在台美AI股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市，後市焦點仍以半導體及AI相關為主。

安聯投信台股團隊表示，台股連三日挑戰萬九，美科技股氣氛仍扮演重要關鍵。從近期各類股或族群來看，比價空間已經拉開，即使是目前接單最弱的車用供應鏈，也有機會在第二季到第三季間落底回升，經濟及產業景氣循環即將走出谷底，但需考量第二季為產業需求淡季所可能帶來的漲多後的技術性賣壓；至於政策概念股與部分非電主題，近期則是在盤面資金輪動下，輪流表現。

AI 台股 科技股

延伸閱讀

台股利多齊發 衝關萬九…法人看好短線挑戰19,200

永豐投顧：亢龍有悔 逢高減碼

安聯投信：後市焦點仍以半導體及AI相關為主

凱基優選高股息30 3月配息每受益權單位配發0.72元

相關新聞

市場預計聯準會6月降息 年內降息次數從6次減少到3次

富蘭克林證券投顧表示，近期美國經濟保持穩健，就業市場亦保持強勁，持續強化市場對美國經濟應不會陷入衰退的信心，然而，美國通...

台股利多齊發 衝關萬九…法人看好短線挑戰19,200

台股利多五重天，隨輝達（NVIDIA）等AI巨擘股價帶頭、台積電ADR溢價逾二成、投信新錢進場、壽險資金將布局高股息股、...

股利雙高族群 帶頭衝

上市櫃公司陸續公布股利政策，又逢新高股息ETF將進場、壽險資金伺機布局高股息殖利率股等潛在買盤助陣，高股利、高股息殖利率...

銀行、券商元月買台股329億

選後局勢穩，銀行券商趁台股略回檔之際，回頭補部位。據金管會統計，2024年1月銀行、券商共加碼329億元，成為1月穩盤要...

一周盤前解析／折疊機、重電節能 可留意

台股上周五（1日）在美股費半大漲帶動下，台股早盤開高、一度再創19,041點歷史新高，但在衝高後獲利了結賣壓湧現下，指數...

鄭文賢專欄／散熱、半導體設備 利多

國際貨幣基金（IMF）調高全球GDP年增率從2.9%上升至3.1%，其中，美國GDP回到2.1%，連續三年處在2%以上；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。