美股強勢帶動台股 後市焦點仍以半導體及 AI 為主

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股在美股、AI與半導體題材支撐科技股、美國商務部公布美國1 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8% 符合市場預期，創2021年3月以來最小增幅，挹注市場信心。

安聯投信台股團隊表示，但另方面，隨著指數衝上萬九關卡，伴隨短線漲多而來的獲利調節也隨之出籠，讓指數近關情怯；一方面AI與半導體等相關主題有費半指數和美科技股強勢表現撐腰；但與此同時，部分資金也暫時轉向基期較低或相對具評價面的類股，以及政策概念股，盤面呈現類股輪動。

就資金動能部分，根據證交所統計，1日外資累積買超102.71億元，累積近一周外資仍買超逾60億元，顯示市場信心與資金動能仍相對充沛；就技術面，面對近期高檔震盪走勢，也有助於市場良性整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI股推高本益比，其中重要權值墊高股價空間，高價股撐盤，中小型股輪流表現，無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢。由於台灣是AI伺服器主要供應商，在台美AI股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市，後市焦點仍以半導體及AI相關為主。

安聯投信台股團隊表示，台股連三日挑戰萬九，美科技股氣氛仍扮演重要關鍵。從近期各類股或族群來看，比價空間已經拉開，即使是目前接單最弱的車用供應鏈，也有機會在第二季到第三季間落底回升，經濟及產業景氣循環即將走出谷底，但需考量第二季為產業需求淡季所可能帶來的漲多後的技術性賣壓；至於政策概念股與部分非電主題，近期則是在盤面資金輪動下，輪流表現。