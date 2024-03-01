遠百財報／去年獲利登頂 每股配息1.6元、股息殖利率6.5%

遠百（2903）1日公告去年財報，2023年稅後純益27.52億元，年增42%，創下歷史新高，每股純益1.95元，亦是13年來新高。遠百董事會同時通過每股將配發1.6元現金股利，配發率達82%。如以今日收盤價24.5元估算，股息殖利率達6.5%。

遠百去年營收367.25億元，年增2.4%，營業毛利205.45億元，營業利益55億元，是有史以來本業最賺錢的一年。遠百表示，去年疫後消費力恢復、人潮出籠，百貨業欣欣向榮，加上去年出國人潮僅疫情前的六成，百貨是內需事業，消費力鎖在國內，有利商場經營，包括精品、餐飲需求暢旺，來客數成長顯著。此外，台灣儲蓄率仍高，也因此只要有刺激消費的動作，如促銷或折扣，消費者仍很願意花錢，是以推升去年營收、獲利雙創新高。

展望今年，遠百表示，目前股市和房市皆維持不錯的表現，兩大經濟龍頭穩定，對全年景氣表現正面樂觀看待。即便有電價上漲、通貨膨脹等不利因素，但台灣畢竟已經歷過多次的油電雙漲，預估對景氣影響並不大。

就全年表現來看，今年上半年會比較辛苦，主要是去年有政府普發6000元帶動消費，母親節檔期表現亮眼，造成基期較高，今年上半年將力拚與去年表現持平，而下半年則有機會超越去年同期表現，助攻全年維持正成長，至於成長幅度仍視景氣而定。

中國大陸去年雖然零售景氣不佳，但因遠百近年持續調整大陸事業，收掉不少體質不佳的據點，因此對整體營收、獲利影響皆已十分微弱。遠百今年並將展開新的布局，包括大陸重慶遠東城預計5月開幕，該商場面積2.4萬坪，屬於中型購物中心，將提升親子、育樂、餐飲的比重，打造體驗經濟，看好當地年輕家庭與白領的消費力。

在台灣市場方面，轉投資的大巨蛋SOGO CITY於5月D區將有14家餐廳開幕、8月將開出C區，並預計2025年將全區開幕完成，是台北市最大量體的購物中心。

另，起家厝寶慶店進行拆除重建，今年下半年有機會動工，但仍需看執照申請進度，由於該商場位於總統府博愛特區，拆除重建的程序較多，內部也希望愈快愈好，能在四、五年後重新和消費者見面。