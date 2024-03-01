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台股下跌30點 三大法人買超52.58億元
台股1日早盤一度拉升至19041.92點，創下歷史新高後，漲幅收斂，午盤過後翻黑，終場最後收最低18935.93點，下跌30.84點，跌幅0.16%，成交量3,984.89億元，三大法人買超52.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.7億元，投信買超1.51億元，自營商賣超（合計）51.63億元，其中自營商（自行買賣）買超9.38億元，自營商（避險）賣超61.01億元。
台股續創新高後漲勢收斂，整體呈現開高走低，盤面上千金股表現強勢，材料-KY（4763）終場收在最高1020元，上漲52元，漲幅5.37%，成為台股第15檔千金股，其餘千金股中上漲的家數也超過下跌的。
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