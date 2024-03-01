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兆豐龍頭等權重 ETF 基金 3月21日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歷年台股主要指數報酬率(資料來源：臺灣指數公司，兆豐投信整理)
歷年台股主要指數報酬率(資料來源：臺灣指數公司，兆豐投信整理)

兆豐龍頭等權重ETF基金（00921）即將迎來2024年第1季的配息，第一階段收益分配評價結果公告，將在3月21日除息，最後買進日為3月20日，實際配息金額將以3月15日第二階段公告結果為主，投資人可趁勢納入核心配置，為資產增值。

2024年，隨著美國通膨持續走低，台股市場在AI題材火熱，整體電子產業緩步復甦，長線布局除AI相關題材外，電網升級政策受惠族群及奧運相關商機等亦具成長利基，預期景氣由谷底回溫向上，市場更有機會於各種產業中不斷輪動，透過產業等權重的產品設計，不論市場風向變化，產業龍頭股估計將最先受惠，透過相關ETF納入投資標的之產業龍頭類股，有助兼顧企業獲利能力與股息配發的機會，較能掌握台股產業輪動下的投資機會。

兆豐龍頭等權重ETF基金(00921)研究團隊表示，在台股創下新高後，建議投資人檢視投資策略，選擇不同ETF投資組合達到分散風險的效果；00921納入臺灣證券交易所所有產業類別33類具成長性與價值特性的龍頭股，是在金龍年搭配護國神山的更佳投資布局工具。

台股各產業類股大多有不錯的表現，由龍頭股肩負起撐盤角色，適合長期持有，以00921為例，追蹤之特選臺灣產業龍頭存股等權重指數2023年報酬率為33.20%，優於台股加權股價指數的27.60%與臺灣50指數的25.30%，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

兆豐龍頭等權重ETF 基金(00921)的等權重型設計，有助於分散風險與均衡布局，透過等比例投資各產業龍頭股，有效分散產業波動，比起市值加權指數更多元化，減少承擔個股或產業風險的機率，適合存股族長期投資持有。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將這些條件納入評估依據。

ETF 台股

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