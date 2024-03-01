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美股再創歷史新高四指數全面收漲…PCE數據理想、FED官員鴿派談話！台股今穩紅盤了？

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

昨天台灣時間晚上十點多就陸續公布了幾項美國重要經濟數據，首先是核心PCE通膨並未超過預期、個人所得成長加速、Fed官員鴿派談話、花旗上修AI相關類股展望，使得美股再創歷史新高。

四大指數全面收漲，道瓊+0.12%、標普+0.52%、那斯達克指數+0.90%、費城半導體指數更大漲+2.70%。台灣投資人關心的台積電ADR也+1.01%。

這波科技股狂熱還真的難以預期會熱到什麼程度，女子自己相對保守一點，所以主要部位還是持有波動度稍低的債券，即便緩降息也可以邊領息邊等降息的資本利得

如果有搭上科技股資金熱潮的大家真的恭喜！沒搭上的女子覺得可以好好再觀察一下，台股市場其實也有很多投資全球海外的ETF可以參考。

除了最近募集雖然主題是「半導體（但是行銷狂打日本）」的中信上游半導體（00941），女子也介紹過AI、5G題材的相關ETF，其實投資區域跟成分股00941介於5G跟AI中間，但績效回測AI主題的反而比較好，這點大家可以參考女子之前的文章

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

半導體 台積電 科技股 美國 聯準會 資本利得 通膨

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