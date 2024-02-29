向「碳中和」目標邁進 證交所宣布成功購得國際碳權

臺灣證券交易所29日宣布，成功購得臺灣碳權交易所架上10,000公噸二氧化碳當量的國際碳權，做為踏出實現碳中和目標的重要里程碑。

證交所表示，這項交易充分顯示證交所注重環境、社會與公司治理（ESG）原則的堅定承諾，以及對永續發展的積極參與。

碳交所國際碳權交易平台去年12月22日正式啟動後，這是證交所第一次購買碳權，不僅是做為證券周邊單位的表率響應政府淨零排放政策，更是對永續發展的認真投入，致力於自願追求碳中和之目標。

此次買入碳權，證交所在選擇碳交所現行架上碳權專案時，全面考量了專案類型、案場所在區域之多樣性與風險分散性等多個面向，並注重各專案所涵蓋之永續發展目標（SDGs）。

據了解，證交所這次購入10,000公噸碳權專案，皆由國際碳權核發機構Gold Standard所核發，碳權專案類型包括：沼氣發電、潔淨水源和太陽能發電，專案案場遍及亞洲、非洲和南美洲等洲的六個國家，共計符合SDG3健康與福祉、SDG4優質教育、SDG5性別平權、SDG6淨水及衛生、SDG7可負擔的潔淨能源、SDG8合適的工作及經濟成長、SDG11永續城鄉、SDG13氣候行動、SDG17多元夥伴關係等九項聯合國永續發展目標，碳權年份在2020至2022年間。

證交所將ESG原則納入核心，推動各項節能減碳措施：2023年101大樓辦公區100%使用綠電，啟用一資中心太陽能設備光電板及儲能櫃設備，更換本公司所有辦公區域、倉庫等為LED燈具，以及發起SDGs「減碳森呼吸，永續護地球」系列活動。

證交所買進碳權是為辦理2023年度碳中和，預計完成2023年度溫室氣體盤查及確信後，以本次買進碳權辦理抵換事宜，以宣告類別1直接溫室氣體排放量（冷媒、汽油、柴油等）及類別2輸入能源之間接溫室氣體排放量（用電）之碳中和。

這次購買碳權只是證交所實現永續目標的一部分，展望未來，證交所將持續致力於降低碳排放，並與各方共同努力，推動永續發展的理念，打造一個更綠色、更健康的未來。