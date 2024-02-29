快訊

嘉義4.9地震伴地鳴 學者推測有「未知盲斷層」活動度略提升

曾爆「一碗蚵仔麵線20元」金句 主計長朱澤民記者會上喊退休：下次不是我

說明會場面火爆！三重大樓傾斜案 住戶稱新北市府「講得太籠統」

向「碳中和」目標邁進 證交所宣布成功購得國際碳權

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所29日宣布，成功購得臺灣碳權交易所架上10,000公噸二氧化碳當量的國際碳權，做為踏出實現碳中和目標的重要里程碑。

證交所表示，這項交易充分顯示證交所注重環境、社會與公司治理（ESG）原則的堅定承諾，以及對永續發展的積極參與。

碳交所國際碳權交易平台去年12月22日正式啟動後，這是證交所第一次購買碳權，不僅是做為證券周邊單位的表率響應政府淨零排放政策，更是對永續發展的認真投入，致力於自願追求碳中和之目標。

此次買入碳權，證交所在選擇碳交所現行架上碳權專案時，全面考量了專案類型、案場所在區域之多樣性與風險分散性等多個面向，並注重各專案所涵蓋之永續發展目標（SDGs）。

據了解，證交所這次購入10,000公噸碳權專案，皆由國際碳權核發機構Gold Standard所核發，碳權專案類型包括：沼氣發電、潔淨水源和太陽能發電，專案案場遍及亞洲、非洲和南美洲等洲的六個國家，共計符合SDG3健康與福祉、SDG4優質教育、SDG5性別平權、SDG6淨水及衛生、SDG7可負擔的潔淨能源、SDG8合適的工作及經濟成長、SDG11永續城鄉、SDG13氣候行動、SDG17多元夥伴關係等九項聯合國永續發展目標，碳權年份在2020至2022年間。

證交所將ESG原則納入核心，推動各項節能減碳措施：2023年101大樓辦公區100%使用綠電，啟用一資中心太陽能設備光電板及儲能櫃設備，更換本公司所有辦公區域、倉庫等為LED燈具，以及發起SDGs「減碳森呼吸，永續護地球」系列活動。

證交所買進碳權是為辦理2023年度碳中和，預計完成2023年度溫室氣體盤查及確信後，以本次買進碳權辦理抵換事宜，以宣告類別1直接溫室氣體排放量（冷媒、汽油、柴油等）及類別2輸入能源之間接溫室氣體排放量（用電）之碳中和。

這次購買碳權只是證交所實現永續目標的一部分，展望未來，證交所將持續致力於降低碳排放，並與各方共同努力，推動永續發展的理念，打造一個更綠色、更健康的未來。

太陽能發電 減碳 碳排放 證交所

延伸閱讀

證交所宣布成功購得國際碳權 向「碳中和」目標邁進

矽格違反內部控制規定 證交所處以5萬元違約金

去年借券成交值 增23%

碳交所攜手中興大學推廣台灣自然碳匯 促進農業收益

相關新聞

準備抽新股！抽中這檔潛在獲利11萬元 報酬率61%

3月將迎來3家公司分別掛牌上市或上櫃，其中，望隼（4771）預計3月6~8日辦理初次上市前公開申購，3月18日掛牌上市，...

證交所提醒：上市公司2023年財報 最晚公告日為4月1日

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司(含創新板公司)分別為921家及80家，共計1,001家，2023年財...

證交所宣布成功購得國際碳權 向「碳中和」目標邁進

臺灣證券交易所29日宣布，成功購得臺灣碳權交易所架上10,000公噸二氧化碳當量的國際碳權，做為踏出實現碳中和目標的重要...

矽格違反內部控制規定 證交所處以5萬元違約金

矽格（6257）對子公司監督與管理的設計及執行經核有缺失，已違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項...

大啖各國政府建晶圓廠紅利 上游半導體ETF後市可期

受惠於中國大陸單挹注、台積電（2330）赴日設廠等利多支撐，日本最大半導體設備商東京威力科創29日以每股36,870日圓...

3月4日將簽台史合作備忘錄 證交所暨碳交所與史瓦帝尼交易所簽約

台灣證券交易所暨子公司台灣碳權交易所與史瓦帝尼交易所訂於3月4日舉辦台史合作備忘錄簽約典禮，這將是台灣與史瓦帝尼資本市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。