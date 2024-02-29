台股收盤創新高 2月收月線指數漲逾千點

台股力爭重回萬九大關，功敗垂成。台北股市29日是2月最後一個交易日，指數開低震盪收收，加權股價指數以1萬8966點收盤，刷歷史新高，指數上漲112點，2月月線指數則是大漲1077點，長紅K棒表現亮眼。3月關注焦點回到美國聯準會Fed利率決策會議，資金活水端看降息時間點是否有共識。

受到農曆春節長假影響，台股2月交易日數大減，但不影響台股跟漲國際股市行情，且在二二八假期前，台股刷新盤中歷史紀錄，27日寫下1萬9023點紀錄，29日收月線，收盤指數再創新高。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，農曆年後，台股走補漲行情，在NVIDA財報公布後，大盤在台積電的帶領下突破萬九大關，目前看來，今年基本面較去年好轉的題材已反應在股價上，接下來台股多頭，需要資金面題材添加柴火，期待Fed開會後，可以凝聚降息時間共識。

蔡明翰指出，目前台股指數位階不低， 若一直要靠基本面來爭取往上攻高機會， 相對來講會比較有壓力， 後續比較重要的關鍵，可能會回到Fed的利率動向，投資人關注美元指數動向，或是直接看台幣對美元匯率，如果台幣轉強，可視為市場對降息的預期再度攀升，則台股將有再一次波段行情的機會。

如果3月還是無法等來資金面的好消息，震盪時間過久，投資人該如何看待？蔡明翰認為，即使指數因漲不動而出現獲利了結賣壓，回檔幅度也不會太大，因為政府基金去年底指數大漲以來 ，陸續調節持股，現在手上掌握較多銀彈，壽險業者也是同樣的操作，指數就算有明顯拉回，也會有一定的支撐。