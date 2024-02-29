MSCI新季度生效…台股漲112點收18,966點 台積電跌8元

台股今（29）日開低走高，收盤指數18,966.77點，上漲112.36點、漲幅0.60%，成交金額4,168.56億元，同時MSCI新季度生效，最後一盤指數小跌34.49點、成交金額增加816.38億元，台積電（2330）收690元、跌8元，最後一盤成交量暴增27,921張。

AI族群今日表現強勢，其中緯穎大漲，強勢以2,330元作收，帶動緯創、創意、高力、世芯-KY、研揚、樺漢等走強；IC設計族群的聯發科也上揚，而系微、世紀、旺玖、金麗科、智原、茂達等也表現強勢。

強勢族群方面，重電族群的中興電、亞力、森威能源攻上漲停板作收，其它還包括士電、東元、華城、上緯投控等；散熱族群的協禧也以漲停價作收，雙鴻、奇鋐、業強、力致、建準；等也表現亮眼。

散裝航運、貨櫃族群受報價影響，波羅的海運價指數（BDI）28日漲7.48%、海岬型指數（BCI）漲11.5%，雙雙上漲之下帶動慧洋-KY、中航、四維航、裕民、正德、台航、新興、益航、中櫃等；貨櫃族群方面，長榮、陽明、萬海分別收漲2%~4%。

法人建議，大盤多頭格局未變，個股仍可維持良性輪動，但短線步入高檔震盪，操作上切勿積極追價，尤其強勢股急漲後出現爆量拉回，可待量縮守住下檔均線或爆量K棒低點支撐後再做介入。