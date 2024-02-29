半導體股票僅台積電能買…別自作聰明買聯電、力積電、世界先進！ 謝金河：老二連50塊都上不去
日期2024TiBE台北國際書展，財信傳媒董事長謝金河於活動中，發言表示投資半導體股票只能買台積電（2330），千萬自作聰明買聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）；因他認為高階晶片才會漲，一般製程晶片已變成了「殺戮戰場」。
以下為謝金河發言內容：
如果要買半導體的股票，只能買台積電（2330），千萬不要假驁（台語：意思指自作聰明）買聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）！
台積電已經709元了，聯電50塊都上不去，理論上應該是老二，為什麼股價不會動？
因為現在高階晶片會漲，普通的一般製程晶片變成「殺戮戰場」。
同樣晶圓代工命運不一樣！一定要把這個觀念弄清楚，投資一定不會輸。
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