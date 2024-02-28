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國內公共建設經費創歷史新高 士電、東元等受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國內公共建設經費創歷史新高，其中，以推動能源轉型的油電計畫最多，隨台灣淨零轉型政策帶動，預估今年強韌電網計畫預算年增近五成下，市場看好士電（1503）、上緯投控、東元等綠能股後市營運。

國發會拍板，國內2024年公共建設經費編列7,792億元，創歷史新高，其中，以推動能源轉型的油電計畫最多，占35.51%，並訂定95%的預算達成率。2024年主要的重大建設包含但不限於大潭電廠燃氣機組、興達電廠燃氣機組更新等計畫，穩定台電供電，推展能源轉型供應，實現淨零轉型願景。

分析師表示，隨著台灣淨零轉型政策帶動，預估2024年強韌電網計畫預算將上升至636.2億元，較去年增加46.3%，並到2025年，台電強韌電網計畫預算也會持續創高，達795.3億元，年增25%。考量台灣淨零碳排政策延續，看好士電、上緯投控、東元等供應鏈後市營運表現。

上緯 興達電廠

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