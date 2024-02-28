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週四將公布這數據！ 美股投資人交易意願不高、債券市場同樣平盤

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

女子假日碎碎念

大家早安，雖然台股今天休市，不過剛收盤的美股行情女子還是跟大家分享一下！由於週四即將公佈個人消費支出指數（PCE），投資人交易意願不高，主要指數小漲小跌作收。

道瓊-0.25%、標普+0.17%、那斯達克+0.37%、費半-0.18%，而台積電ADR-1.57%。台積電ADR最近一個波段的漲幅大概是從1月31日的每股112.96美元到2月8日133.73美元後，有震盪的現象，但是跌幅並不多，2月8日後都仍維持在125美元以上的水準，在沒有重要事件的情況下，女子覺得台積電ADR大致上會在這個水準一陣子，接下來就是看新廠速度，以及台灣電價調漲對他短期的影響。

債券市場的話，市場也在觀望PCE數據，十年期跟二十年期美債都算平盤，前者殖利率收4.303%、後者收4.56%。

今天晚上的美股狀況可能比較有機會反映在明天的台股上，不過是透過基金投資美股的朋友，雖然台灣今天休假，但是還是可以留意行情尋找標的喔！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 指數 標普 美股

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