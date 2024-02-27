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創新板改列一般板 股票集中保管不適用總計比率規定

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所為完善創新板上市公司申請改列一般板規範，以利後續審查改列作業，增訂創新板上市公司改列一般板辦理股票中保管不適用「總計比率」等規定。

證交所27日董事會通過修正「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市審查準則補充規定」及「營業細則」等規定，俟主管機關核備後公告實施。

證交所本次修正重點有三項，一是修正審查準則第四十條，增訂創新板上市公司改列一般板辦理股票集中保管不適用「總計比率」之規定，應辦理集中保管之人員，除已於創新板上市時提交股票集中保管者，應繼續股票集中保管至期間屆滿外，其餘人員僅就其所持有股票提交股票集中保管，集保總數無須達「總計比率」門檻。

其次，修正審查準則第四條、第二十八條之一及審查準則補充規定第六條，明定創新板上市公司依「多元上市條件」申請改列者，明定公司「市值」計算方式：

在「申請改列時」，以申請改列上市股票發行股數，乘以下列股票價格孰低者，即「與證券承銷商共同議定之承銷價格」、「申請改列日前30個、90個、120個營業日收盤平均價」格孰低者；另一種是「掛牌前」，市值計算以上市股票數量乘以改列上市前最後收盤價格計算，如最後交易日無收盤價格，則依證交所營業細則第58條之3第4項第2款之原則決定價格。

第三，修正營業細則第43條，明訂創新板上市公司改列一般板時，就公開說明上傳、上市公告事項、應於一定期間內上市買賣、證券代號及簡稱等事項，應比照初次申請上市之規定辦理。

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