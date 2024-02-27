證交所通過來億興業-KY、巧新科技、鈺寶科技上市案

證交所27日召開董事會，通過來億興業-KY（6890）、全球第二大鍛造輪圈廠巧新科技（1563）申請上市案，以及安國轉投資的鈺寶科技（3150）申請上創新板掛牌等三案。

來億興業-KY公司負責人為鐘德禮，資本額為22億元，主要產品包括運動鞋及休閒鞋之代工製造等，2022年稅前純益35.97億元，每股稅後純益（EPS）高達11.41元。兩大持股逾10％的法人股東有廣源及信聯各持股17.5％及10.67％。

巧新科技工業董事長為黃聰榮，實收資本額21.42億元，成立於1994年，是高品質輕量鍛造金屬產品的全球供應商，為台灣最大、全球第二大的鍛造鋁圈製造廠，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，為歐、美、日各大知名汽車製造商如：勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、寶馬（BMW）、賓士（Benz）、奧迪（Audi）、麥拉倫（McLaren）、法拉利（Ferrari）、保時捷（Porsche）等近30家的一階供應商。

根據證交所資料，巧新科技2022年、2023年前三季稅前純益分別為7億元、5.67億元，每股稅後盈餘2.9元、2.15元。

鈺寶科技公司負責人是羅森洲，主要產品為無線音訊控制晶片及模組，送件時實收資本額4.1億元，2022年稅前純益0.6億元，每股稅後純益2.1元。