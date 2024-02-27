巧新科技申請上市經審議會與交易所董事會通過

巧新（1563）1月24日經證券交易所上市審議會通過，並於27日經證交所董事會通過核准上市，由凱基證券擔任主辦券商，依照預計時程，巧新最快可望於今年第2季掛牌上市。

巧新為全球逾30家高端品牌車廠的輪圈與懸吊系統零件供應商，受惠於去年第4季傳統汽車產業旺季效應延續，加上主要客戶今年新車款上線，帶動歐、日等品牌車廠客戶對於公司旗下客製化輪圈的拉貨力道強勁，推進公司繳出連續4個月單月營收年增幅皆達三成以上，2024年1月營收為6.9億元，年增25.54％，創歷史同期新高，2023年前三季繳出營業淨利4.82億元，稅後淨利4.53億元，EPS達2.15元。

巧新表示，公司為台灣唯一一家可一條龍從研發、模擬分析、測試、熔煉、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，多年來提供專業鍛造解決方案，包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產，深耕布局超跑、豪華汽車品牌車廠新車(含傳統動力與新能源車)、改裝車以及利基型包括拖吊車、飛機與軌道車輛等移動交通的產業市場。

巧新並指出，近年來在積極與國際客戶保持密切往來下，憑藉巧新持續開發新鍛造技術、研發新的材料應用、強化設計與工程技術能力、提升鍛造產品的輕量化效益，同時於客戶設計階段給予優化建議，達到滿足客戶產品個性化、獨特性的需求，建立巧新與多家國際超跑與豪華車廠緊密且不可或缺的合作關係，從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到2030年底，其中，2023年來自新能源車的新車款接案量明顯較2022年增加一倍以上。

另受惠於全球ESG浪潮、邁向綠色供應鏈趨勢下，巧新作為國際知名超跑與豪華品牌車廠的一階供應商，除積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，再生鋁RESAICAL®亦成為客戶的ESG減碳最佳夥伴，今年截至1月底，再生鋁RESAICAL®的使用量占總用量達31％，有助面對各地區與國家制定的相關法規和客戶對供應鏈減碳的設立目標，巧新看好隨著新增核可認證客戶持續進行產品驗證與導入，將創造公司RESAICAL®未來使用量穩健持續成長動能，並引領整體產業鏈邁向綠色轉型。

展望2024年，巧新對於整體營運向上成長深具信心。巧新將隨著主要客戶的拉貨力道增加態勢不變下，有望創造客製化輪圈出貨量達兩位數年增率。