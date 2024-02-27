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台股下跌93點 三大法人賣超199億元
台股27日以早盤以18964.49點開高後，盤中最高一度拉升至19023.01點，創下歷史新高，但在創下新高後賣壓湧現，隨後一路下殺，最低達18752.53點，終場收18854.41點，下跌93.64點，跌幅0.49%，成交量4,225.23億元，三大法人賣超199.13億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.66億元，投信賣超25.2億元，自營商賣超（合計）52.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.92億元，自營商（避險）賣超45.33億元。
台股今日面臨盤中急殺，其中緯創（3231）、宏碁（2353）、華星光（4979）、技嘉（2376）、廣達（2382）等多檔 AI 股都於同時間大跳水，並且股王世芯-KY（3661）更是在早盤重返4,000大關後，一路下殺至3,815元，創下二月以來的新低價，終場收在3960元，下跌15元，跌幅0.37%。
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