不排除今年聯準會可能再度升息？ 專家直言：經濟軟著陸沒有大家想的樂觀

上班前碎碎念系列

一早看到剛收盤的美股市場消息，大多聚焦在AI及經濟軟著陸的風險，女子今天就先幫大家從這二點開始切入。

首先回顧美國四大指數收盤狀況，全面小跌收盤，道瓊-0.16%、標普-0.38%、那斯達克-0.13、道瓊-0.16%。不過大家關心的台積電ADR +0.86%站回美股130美元關卡，NVIDIA +0.35%收790.92，雖然盤中最高來到每股806.46美元，不過收盤價仍然創下掛牌以來新高。

JPMorgan的CEO Jamie Dimon 受訪時表示：AI 不僅僅是炒作，而是「真實存在」的技術。他進一步指出，與網路泡沫不同，當今的 AI 浪潮更為務實，並將在各個領域發揮重大作用。

舉例來說，Dimon 認為 AI 不同於過去的網路泡沫，具有實際應用價值。他看好 AI 在網路安全、醫藥研究等領域的潛力，甚至可能「發明癌症的治愈方法」。甚至JPMorgan也積極探索 AI 技術，並任命首席數據和分析官負責相關事務，目前已有 200 人從事大型語言模型的研究。

而針對經濟軟著陸議題，JPMorgan同樣提出了看法，執行長Jamie Dimon 認為美國經濟市場對「軟著陸」預期過於樂觀，他表示經濟衰退的可能性比預期更高，但並非系統性問題。

Dimon 認為市場低估了利率可能長時間維持高位的可能性。他認為經濟衰退可能衝擊商業地產和區域性銀行，但整體宏觀經濟影響有限。他不預期像 2008 年金融危機那樣的嚴重衰退，但利率上升和衰退可能會加劇特定領域 (如商業房地產) 的問題。總體而言，Dimon 對經濟前景持謹慎態度，認為存在衰退風險，但並非系統性危機。

可能再升息嗎？JPMorgan：經濟軟著陸沒有大家想的樂觀

總體來看，剛收盤的美股主要下跌的原因大概可以歸納成三點

1.投資人擔憂經濟衰退的可能性。 JPMorgan執行長 Jamie Dimon 在當天表示，他認為經濟衰退的可能性比預期更高，這可能導致投資人降低風險偏好，拋售股票。 2.利率上升的壓力。美國聯邦儲備委員會 (Fed) FOMC前夕選擇權市場的反映，「投資人」不排除 2024 年Fed可能再度採取升息以對抗通膨，這可能導致企業獲利下降，進而壓抑股價。（投資人預期心理仍要等Fed政策） 3.科技股下跌。 蘋果、亞馬遜、微軟等大型科技股在當天均下跌，拖累整體股市走勢。

也因此在FOMC會議有更明確的方向之前，總體經濟可能維持震盪居多。台灣投資人無論投資股市或債市，都可以特別留意，尤其如果再度升息真的發生，那債券市場價格將再受到影響。

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