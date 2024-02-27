2/27【早晨財經速解讀】2024房價失控飆漲？台積電狂風 剛需買盤不斷？

美國股市周一自歷史新高回落，上周人工智慧（AI）推動漲勢之後，市場焦點轉向聯準會（Fed）青睞的通膨指標在內的經濟數據，這些數據可能會影響Fed的降息時機。

道瓊工業指數下跌62.30點，跌幅0.2%，收在39,069.23點。標普500指數跌19.27點，跌幅0.4%，報5,069.53點；那斯達克綜合指數下跌20.57點，跌幅0.1%，報15,976.25點。

根據德意志銀行的數據，標普500在過去17周中有15周上漲，而這種情況在過去50年中只有1989年出現過一次。

波克夏公司（Berkshire Hathaway）跌1.9%，該公司公布現金部位增至創紀錄的水準，一度推動市值逼近1兆美元。

輝達（Nvidia）前兩個交易日飆漲17%，周一再攀升0.3%。其他幾檔大型科技股表現不佳，蘋果(Apple)下跌0.7%。

美光科技開始量產用於輝達晶片的高頻寬記憶體（HBM），股價大漲4%，抑制那斯達克綜合指數頹勢。費城半導體指數上漲1.1%。

Alphabet大跌4.44%，此前該公司宣布計劃在未來幾周內重新推出AI工具。該工具上周暫停使用。

投資人將注意力轉向周四的個人消費支出（PCE）物價報告，有助於投資人了解Fed遏制通膨的成效。如果數據顯示物價壓力降溫速度不夠快，可能會打擊近來的熱情。

本周也將公布耐久財、消費者信心和製造業活動報告。

Fed官員本周陸續發表評論，也有助於塑造市場對聯儲會近期利率走勢的看法。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，消費者和生產者物價數據意外強勁後，市場幾乎排除Fed在3月降息的可能性，並在最近將對開始放鬆政策時機的預期從5月挪後到6月。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth說：「在重大數據公布之前，投資人正在大規模平倉，他們只是想確保自己的倉位沒有過輕或過重，因為趨勢沒有變化。」

高盛數據顯示，在輝達公布財報前大舉買進美國科技股的避險基金正以七個月來最快的速度減持部位。高盛策略師也表示，如果經濟前景保持樂觀，投資人將資金投入近期表現不佳的股票，股市將有空間擴大漲幅，超越歷史高點。

達美樂披薩（Domino's Pizza）上漲5.8%，這家披薩外賣連鎖店公布的獲利優於預期，並將增發股利。

Intuitive Machines暴跌34.62%，此前該公司稱其航空器在月球表面著陸後不久翻覆。