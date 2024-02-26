台股今年上看2萬點 永豐金證張李章隆：可能性很高

台股市場各方陸續喊話，行情將上看2萬點中，永豐金證券總經理張李章隆表示，市場這波預期達成的可能性很高，此外，由於大盤量能增溫、聯準會降息、行情震盪走堅等有利行情群聚，預期各券商今年營運將交出好成績。

張李章隆指出，若是市場預期得以成真，最有可能的狀況，將是在上半年3、4月一次高點，第4季出現另一次高點，主要是根據過往統計，聯準會在開始降息的前一個月，股市將趨於震盪，以目前國際市場普遍預期聯準會首次降息時間將延後至6月的狀況來說，則美股與台股在5月可能是震盪機率較大，因此，行情在3、4月再走強的機率不低。

此外，每年年底也是行情最會漲的季度，再加上資金行情加持，因此，也有再次出現高點的機會。