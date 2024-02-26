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台積電熊本廠開幕股價不給力 這檔概念股卻衝漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電日本熊本廠JASM進駐菊陽町，帶動周邊地區開發，伴隨的經濟效果令人期待。法新社
台積電日本熊本廠JASM進駐菊陽町，帶動周邊地區開發，伴隨的經濟效果令人期待。法新社

台積電（2330）子公司JASM熊本一廠已在2月24日盛大開幕，不過，台積電今（26）日股價卻是開高走低，盤中翻黑小跌，相關的供應鏈股則是漲跌互見，瑞耘（6532）、上品則是強勢上漲的表現，在盤中衝上漲停，上品寫下歷史新高價，盤中雖打開漲停，漲幅仍逾9%，另外，辛耘（3583）也是續創新高。

台積電持有JASM約86.5%股權，JASM第一座晶圓廠2022 年 4 月開始興建，2023 年底完工，配備約45,000平方公尺的無塵室，預計將在今年底開始生產；台積電也已經公布，將興建熊本第二座晶圓廠，預計 2024 年底開始興建，計畫 2027 年底開始營運。

台積電熊本廠開幕，今日以700元開出，上漲3元，盤中一度翻黑下滑至695元，700元關卡再失，台積電股價不給力，相關供應鏈也是下跌居多，弘塑（3131）、家登（3680）、萬潤（6187）、中砂（1560）、旺矽（6223）、祥碩（5269）、京元電子（2449）等都下跌。

台積電供應鏈個股中，今日強漲的指標為瑞耘、上品，瑞耘早盤以78.9元開高，盤中衝上漲停82.8元；上品以387.5元開高，盤中也衝上漲停415.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾9%；另外，辛耘一度衝達294.5元，再創新高，盤中漲幅逾3%。

另外光洋科（1785）、三福化（4755）、昇陽半導體（8028）、洋基工程（6691）、巨有科技、環球晶（6488）等股也都是上漲表現。

台積電

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