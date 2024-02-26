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重電族群集體再走強 中興電爆量、森威能源攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
重電族群今（26）日持續表現強勢。 圖／聯合報系資料照片
重電族群今（26）日持續表現強勢。 圖／聯合報系資料照片

重電族群今（26）日持續表現強勢，重電產業的評價因強韌電網計畫及美國基礎建設投資而有所推升，其中森威能源、中興電（1513）盤中攻上漲停板，帶動包括亞力（1514）、士電（1503）、東元（1504）等紛紛走強，不過投資風險上，需留意強韌電網計劃標案釋出進度是否不如預期。

2023年政府補助台電500億之後，台電每度電平均虧損0.88元，全年虧損1,985億元，2024年4月擬針對用電大戶調漲電價近10%。

而台電財務結構改善預期有助延緩其再生能源躉購費率下滑速度，可提高再生能源發電業及相關綠能供應鏈收益，法人預估受惠廠商包含太陽能模組廠元晶（6443）、聯合再生（3576）；節能高效產品的東元；再生能源系統服務的森崴能源、泓德能源；強韌電網計畫的重電產業中興電、華城（1519）、亞力及士電等。

另外，台電將強韌電網計劃分為短期（2022-2024 年）、中期（2022-2027年）、長期（2022-2032年）三階段，將陸續完成如輸電線路直接供應工業區、變電所屋內化等目標。

其中，中興電爆大量，已超過9.6萬張。法人指出，中興電為國內唯一通過台電345kV GIS認證的業者，在強韌電網計畫推升345kV GIS需求下，中興電成為最大受惠者，其台電變電設備標案金額占比將提高。

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