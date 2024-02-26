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台積電熊本新廠開幕 特用化學展望看俏 這四檔直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台積電創辦人張忠謀24日出席台積電子公司JASM熊本新廠開幕典禮。(路透)
台積電創辦人張忠謀24日出席台積電子公司JASM熊本新廠開幕典禮。(路透)

化工股受惠台積電新廠開幕，多檔特用化學股今（26）日股價直衝漲停，帶動整體指數盤中上漲超過3.5%，其中包含中華化（1727）、元禎（1725）、三晃（1721）、永光（1711）等四檔表現相當強勢，而其餘非特用化學的個股也有不錯的表現，其中材料-KY（4763）盤中上漲逾8%，創下三個月新高。

台日半導體大事、晶圓代工龍頭台積電（2330）子公司JASM的熊本一廠於24日盛大開幕，台積電創辦人張忠謀說，相信JASM能進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。

台積電持有JASM約86.5%股權，日本政府先前已宣布補助JASM熊本一廠最多達4,760億日圓，加上二廠最高達7,320億日圓，等於最高共將補助超過1.2兆日圓。魏哲家強調，日本政府與重要夥伴的堅定支持 ，對於這次JASM的合資成功至關重要。

台股今日以18899.39點開出，盤中一度拉升至18946.35點，隨後漲幅稍有收斂，於平盤之上震盪，中華化早盤以28.65元開出，盤中直衝漲停30.8元，一舉站上月線及半年線，盤中成交量逾2千張。

元禎早盤以21.5元開出，盤中攻上漲停23.65元，股價創下逾8個月新高；三晃早盤以15元開出，盤中攻上漲停16.1元，一舉站上月線及半年線；永光早盤以20.3元開出，盤中攻上漲停21.7元，股價創下逾5個月新高。

台積電 漲停

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