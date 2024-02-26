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Sora 效應帶動 矽光子族群早盤強勢 上詮、聯鈞強攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
因應資料中心對傳輸速率需求持續提升，以及AI大浪潮來襲，全球重量級大廠猛攻矽光子技術。（路透）
因應資料中心對傳輸速率需求持續提升，以及AI大浪潮來襲，全球重量級大廠猛攻矽光子技術。（路透）

矽光子族群今（26）日表現強勢，市場普遍看好Sora效應有望進帶動矽光子供應鏈營運表現，包括上詮（3363）、聯鈞（3450）今日早盤強攻漲停，帶動包括波若威（3163）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）、明泰（3380）、矽格（6257）等相關個股紛紛上揚。

OpenAI日前發表全新生成式AI模型Sora，具備將文字轉換為影像的功能，可支援長達一分鐘的影片生成，使需求從資料中心服務外溢至影音平台，亦驅動高速光收發模組相關需求大幅提升。

雖然目前OpenAI並未公布Sora 模型的參數細節以及輸出的影片中包括編碼率、每秒幀數是否可調整等影像規格，法人認為相較於直接採用Sora產生的影片，影音創作者將會偏向多次嘗試各種不同指令來產出略有差異的影片，從中挑選出需要的片段後，對其進行拼接與剪輯。

在投資建議上，法人指出，自Sora發布後，大陸相關個股包括中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技等股價皆有劇烈反應。反觀在台灣相關個股中，針對Sora未來發展可能推升資料中心的需求上，看好智邦（2345）與華星光、聯鈞等公司將受惠。而在使用者將上傳影片至影音平台部分相關受惠個股部分，則看好聯亞（3081）與光聖（6442）等。

AI 個股

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