上週五美股收盤情況…短線今天恐會比較辛苦！ 她：債券ETF價格有機會下跌
上班前碎碎念系列
首先女子帶大家快速回顧一下上週五美股收盤的情況，四大指數漲跌不一，道瓊收漲+0.16%、標普收漲+0.03%；那斯達克指數-0.28%、代表科技類股的費半-1.12%，主要是大型科技股急漲後出現獲利了結的狀況。另外台積電ADR則小漲+0.36%。
如果單純從這些數據看，如果短線的投資人今天可能會比較辛苦。至於債券市場，同樣是美國公債20年期殖利率小漲收4.519%、10年期殖利率下跌至4.262%。由於台股債券ETF不論是美國公債或投資等級公司債，大多是投資20年期左右的債券（投資等級公司債大概落在15-20年間），今天價格可能有機會反映下跌，長線的投資人可以尋找買點等待美國經濟軟著陸的降息機率。
投資債券女子還是老話一句：請抱持著「長期持有、等待降息」的心態，短期波動除非Fed有突然轉向的可能，不然目前不用看得太重，像女子自己是會再加碼降低持有均價的。
另外本週是2月最後一週的交易，根據CNBC報導，投資人正密切關注本週Fed將公布的通膨數據，即個人消費支出價格指數 (PCE)。市場目前仍持續看好聯準會對美國經濟能有軟著陸的趨勢。
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