日經破4萬就已是高點？台積電日本人說蓋就蓋好的實力！ 她：根本就不高
日本日經225指數創下歷史高點，但《路透》報導，日股創新高，對許多日本人來說，沒什麼值得高興的。
57歲民眾黑島幸生指出：「就算股市上漲，也沒影響到我們的生活水準，而且在很多方面，日本情況不太好，日圓非常疲軟」。
傻孩子，這種經濟大格局的變化，你一開始不會有感覺，五年後就知道。
2018年四月川普制裁中興通訊的時候，我就在臉書發文說台灣可能會遇到一個新的機會了，隨後美中貿易戰開打，主流意見都說中國會贏，我一開始就很肯定的說中國必輸。
當時多少人寫文章做影片，說中國出口到美國的總量還成長，脫鉤根本不可能，美國更依賴中國了。
那你看看現在如何呢？
大部份的人是被世界的潮流影響，但別人一開始就歐印，我就是那時候歐印台積電，200直奔600，等到你有感覺的時候，人家早就繞地球一圈了。
現在說什麼日經創歷史新高，巴菲特三年前就開始買，我昨天還看到有分析說算上30年的利率成本，根本不能算是創什麼新高，像這種人都是註定被歷史拋棄的人。
你現在覺得日經四萬點很高，但是憑日本人這種台積電説蓋就能蓋好，熊本三廠都已經在規劃中的實力，日本只是需要機會。機會來了，四萬點根本就不高。
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20240224編按：元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，近期日本經濟數據溫和，使市場預期日央調整政策的壓力和緩，且日央副總裁內田真一月初表示，未來即使解除負利率政策，也會維持寬鬆立場，形同提供日股反映基本面與資金面的創高有利環境。據日經新聞預估，在16倍的合理本益比下，日經先看4萬點新高；國際資金近期亦採正向立場，至2月10日為止，今年以來每周均加碼日股，且最近一周買超逾6,200億日圓，較前周大增一倍，顯示在東京證交所推動公司治理改革、弱勢日圓催化日本經濟重心的製造業領銜復興，加上美中角力建立全球新秩序，日本是美國重要的亞太盟友下，歷史性戰略機遇讓日股成為「長期布局」、「獨有趨勢」、「不可替代特性」的國家型配置標的。
從投資角度，目前日股包括半導體、機械、消費等類股，2024財年淨利成長幅度都可望優於2023財年，同時日本半導體產業在材料、設備領域握有全球供應鏈絕對主導權，在半導體需求反彈的推動下，有望持續推升相關企業獲利增長，股價正向反映，建議投資人面對日股大漲，應以「長線佈局、持續加碼」為策略。
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