日經破4萬就已是高點？台積電日本人說蓋就蓋好的實力！ 她：根本就不高

日本日經225指數創下歷史高點，但《路透》報導，日股創新高，對許多日本人來說，沒什麼值得高興的。

57歲民眾黑島幸生指出：「就算股市上漲，也沒影響到我們的生活水準，而且在很多方面，日本情況不太好，日圓非常疲軟」。

傻孩子，這種經濟大格局的變化，你一開始不會有感覺，五年後就知道。

2018年四月川普制裁中興通訊的時候，我就在臉書發文說台灣可能會遇到一個新的機會了，隨後美中貿易戰開打，主流意見都說中國會贏，我一開始就很肯定的說中國必輸。

當時多少人寫文章做影片，說中國出口到美國的總量還成長，脫鉤根本不可能，美國更依賴中國了。

那你看看現在如何呢？

大部份的人是被世界的潮流影響，但別人一開始就歐印，我就是那時候歐印台積電，200直奔600，等到你有感覺的時候，人家早就繞地球一圈了。

現在說什麼日經創歷史新高，巴菲特三年前就開始買，我昨天還看到有分析說算上30年的利率成本，根本不能算是創什麼新高，像這種人都是註定被歷史拋棄的人。

你現在覺得日經四萬點很高，但是憑日本人這種台積電説蓋就能蓋好，熊本三廠都已經在規劃中的實力，日本只是需要機會。機會來了，四萬點根本就不高。

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