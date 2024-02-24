台股攻萬九…收新高 市值破60兆

台股昨日寫下三項紀錄，一是加權股價指數盤中攻堅一萬九千點大關，是台股史上首次見到萬九紀錄，並觸及一萬九千○一十二點，刷新台股盤中最高紀錄；二是台股指數漲勢收斂，以一萬八千八百八十九點作收，收盤指數改寫歷史新高紀錄；三是台股市值突破六十兆大關，來到六十兆二百七十九億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，台股氣勢如虹的首要功臣，是輝達（ＮＶＩＤＩＡ）財報亮眼，打臉財報公布前的負面看法，並在美股開盤後股價創新高，進而帶動台積電ＡＤＲ出現明顯漲勢，自然帶動台積電股價開盤重現七百元，台北股市加權股價指數早盤也攻堅一萬九千點大關，指數隨後拉回震盪，漲幅持續收斂，終場加權股價指數以一萬八千八百八十九點作收，小漲三十六點，成交量為四四三九億元。

蔡明翰表示，因基本面持續好轉，大盤有機會持續震盪走高，重點是市場預期未來資金寬鬆，只是美國聯準會（Ｆｅｄ）尚未正式降息，大家都在期待降息中，在此多頭格局下，「期待的利多一直尚未實現」，就有持續走高的機會，整體市場風險不太高，後續仍有機會維持多頭。

問題在於台股等待的外資資金潮，尚未湧入，蔡明翰指出，台幣對美元匯價走勢，顯示資金至今都還沒表態，照理說股市大漲要有波段行情一定會看到台幣大補升，但是並未看到台股匯價的表現，因此他認為目前仍視為補漲行情，而非大量資金進來搶買台股；不過，這並不影響偏多的看法，目前大盤整體量價結構也維持正向。

新台幣兌美元匯率廿三日以三十一點五五五兌一美元作收，貶值三點六分，連續三天收貶，台幣匯價從一月底以來迄今維持偏弱走勢，三十一點五五五兌一美元為一月十九日以來最低收盤價。

投信法人分析，台股在ＡＩ（人工智慧）概念股強攻帶動下，不僅推升大盤見到萬九，技術線型也維持強勢格局，但短線漲勢實在過快，短線乖離加大，加上美債殖利率出現彈升，對資金風險偏好不利，恐怕會導致台股走勢震盪加劇。