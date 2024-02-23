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台股一度站上萬九再創新高 上市公司總市值突破60兆元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股23日盤中攻過萬九點再創新高，上市公司總市值突破60兆元，上市公司市值前三名為台積電（2330）18兆元，聯發科（2454）1.7兆元，鴻海（2317）1.4兆元。

今日在美股大漲帶動下，台股早盤衝高到19,012點，一度站上萬九關卡，再創歷史新高；但隨著獲利調節賣壓出籠漲幅收斂，終場上漲36.41點，收在18889.19點。成交值為4,514.2億元。周線收紅，單周漲幅約為1.52%，上市股票總市值達60.03兆元。

安聯投信台股團隊表示，除了美國聯準會降息節奏、需就物價與就業數據表現來調整利率政策步調外，包括企業財報表現、美股 AI 股的表現都是影響台股的主要因素；受到財報效應與美股科技股走強激勵，盤面資金也明顯重回電子股，支撐大盤表現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI 股推高本益比，其中重要權值墊高股價空間，中小型股表現活潑，無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢，但焦點仍以半導體及 AI 相關為主。由於台灣是 AI 伺服器主要供應商，在台美 AI 股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市。

台股市值2024年2月23日突破60兆元(資料來源：台灣證券交易所)
台股市值2024年2月23日突破60兆元(資料來源：台灣證券交易所)

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