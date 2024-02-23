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台股上漲36點 三大法人買超303億元
台股23日持續昨日強勢的表現，早盤一度拉升19012.38點，可惜後續收盤時漲勢收斂，終場收18889.19點，上漲36.41點，漲幅0.19%，成交量4,439.45億元，三大法人買超303.33億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超308.29億元，投信賣超23.72億元，自營商買超（合計）18.76億元，其中自營商（自行買賣）買超7.92億元，自營商（避險）買超10.84億元。
台股持續創下新高，今日早盤更是一舉衝上萬九大關，台積電（2330）早盤以701元開出，盤中最高一度拉升至703元，後續漲幅收斂，終場收在697元，上漲5元，漲幅0.72%；聯發科（2454）則是表現強勢，早盤以1,035元開出，在盤中震盪過後，尾盤持續拉高，終場收在1,100元，上漲85元，漲幅8.37%，創下近兩年新高。
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