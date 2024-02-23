台股衝萬九 分析師：什麼都好 就是暗藏一敗筆

輝達（NVIDA）財報亮眼，打臉財報公布前市場的負面看法，盤後交易轉強，美股開盤後，NVIDA股價創新高，帶動台積電ADR出現明顯漲勢，自然帶動台積電股價開盤重現700元，台北股市加權股價指數早盤也攻堅1萬9千點大關，指數隨後拉回震盪，但仍有逾百漲點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，因基本面持續好轉，大盤有機會持續震盪走高，重點是市場預期未來資金寬鬆，只是美國聯準會（Fed）尚未正式降息，大家都在期待降息，在此多頭格局下，「期待的利多一直尚未實現」，就有持續走高的機會，整體市場風險不太高，後續仍有機會維持多頭。

問題在於台股等待的外資資金潮，尚未湧入，蔡明翰指出，新台幣對美元匯價走勢，顯示資金至今都還沒表態，照理說股市大漲要有波段行情，一定會看到新台幣大補升，但是並未看到台幣匯價的表現，因此他認為目前仍視為補漲行情，而非大量資金進來搶買台股；不過，這並不影響偏多的看法，目前大盤整體量價結構也維持正向。

至於盤面上各類股表現，蔡明翰表示，台積電股價轉強，帶動半導體族群強勢，半導體設備族群更是強漲，志聖、弘塑、辛耘、瑞耘、均華、天虹等個股漲停，整體大盤強勢族群仍是以台積電為主軸，但台積電只是重新挑戰700元，目前還沒有再創歷史新高。