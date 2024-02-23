世芯-KY 目標價美銀喊5100元 為外資圈中最高目標價

股王世芯-KY（3661）獲得美銀證券喊出5100元目標價，為目前外資圈中唯一看5字頭的外資法人，美銀證券持續看好世芯-KY 2024 年的強勁成長，且長期來看也仍屬於有利地位，將其 2023-2025 年EPS上調 2%-13%，目標價升至5100元，並維持「買進」評等。

世芯-KY於本周持續寫下歷史新高價4450元之後，維持高檔震盪格局，今（23）日再度陷入4000元保衛戰，盤中下跌10元至4005元，距離美銀證券給予之5100元目標價尚有27.3％漲幅空間。

世芯-KY將於 3 月 1 日收盤後公布去年第 4 季業績，美銀證券認為，由於 CoWoS-R 產量的提高，其第 4 季的收入將超出預期，而展望2024 年第1季，基於 CoWoS 的供應不斷改善，預計營收將較上季成長 4% ，而針對 2024 年全年，認為 AWS 專案可能會成長 30% 以上，而Habana 也具有上行空間，目前預計該專案將為世芯-KY貢獻 2 億美元的收入。

此外，美銀證券指出，長期來看，AI加速器整體潛在市場（TAM） 預計到 2026 年將達到 1,140 億美元，這對世芯-KY來說意味著巨大的成長機會。美銀證券將其 2023-25 年EPS上調 2%-13%，且基於其在AI委外項目和HPC項目方面的地位增強，因此，重申世芯-KY「買進」評等、目標價由4500元升至5100元。