世芯目標價上看6千元？法人維持「買進」評等、潛在上漲空間達50%

世芯-KY（3661）因AWS需求比市場預期旺、理想汽車營收貢獻穩健成長，故法人維持「買進」評等，目標價更調高至6,000元，潛在上漲空間達50%，同時也是第一家上看六字頭、內外資法人圈中最高價。

世芯客戶AWS的出貨量超出了市場的預期，法人指出，隨著新產能逐步釋出，預計世芯今年將持續呈現強勁的業績。儘管高頻寬記憶體（HBM）缺貨可能影響至今年第1季的交貨情況，但Trn1/Inf2晶片訂單預計能在今年全面交貨。此外，Inf 3晶片預計將在今年第2季度開始投片生產，年底伺服器系統開始交貨給AWS。

另外，法人上調世芯2025財年營收預測，主因在於中國理想汽車的營收貢獻，預計2025年，世芯將攻下理想汽車約五成的市占率，並與輝達（NVIDIA）的 Thor解決方案一同分享市占，將為世芯帶來約4億至6億美元的營收貢獻。其中，量產服務（Turnkey）的毛利率有望高達30%。

展望後市，法人看好世芯執行力強，設計接案訂單數量最多，且世芯已經與中國知名品牌進行合作。由於2024財年有AWS和2025年理想汽車的業務貢獻，世芯表現將優於同業，未來仍有更多成長動力將準備揭曉。