Nvidia大漲16％創歷史新高…台股短線科技股應會反映漲幅？ 她：存在固有風險

上班前碎碎念系列

美國晶片分析師看好Nvidia（輝達）調高目標價，讓剛收盤的Nvidia再度暴升股價，上漲110.66（或16.4%）收785.38。在輝達帶動下，美國四大指數都有相當好的表現，道瓊+456.87（或1.18%）首度突破39000關卡，收39,069.11再度突破歷史新高；標普指數大漲105.23（或2.11%）、那斯達克指數大漲460.75（或2.96%）、道瓊工業指數也大漲456.87 (或1.18%)。

這二天由輝達帶動的科技股漲勢，根據CNBC報導，主要原因是晶片巨頭Nvidia發布了遠超預期的季度業績，帶動了整個市場，尤其是科技類股。

輝達觀點

開頭提到的Nvidia股價飆升16.4%，達到歷史新高，主要反映公司公佈其總收入同比增長了驚人的265%，主要是蓬勃發展的AI業務。輝達公司預計本季營收將繼續強勁成長，即使市場已經預期其將大幅成長。

其他科技股也普遍上漲，例如Facebook母公司Meta和亞馬遜分別上漲約3.9%和3.5%。 微軟和Netflix均上漲超過2%。分析師認為，Nvidia的強勁業績可能進一步提升市場對人工智慧領域的信心，並利好整個大盤。

然而，也有分析師警告稱，股市可能因經濟成長計入更高的債券殖利率而下跌。他們認為，由Nvidia引領的市場反彈仍然「存在固有風險」，因為半導體行業具有週期性。

至於後續AI概念股可以持續多久，女子想就看市場有沒有如輝達說的那麼樂觀，或者還是如分析師說的週期性了。而回到美國債券市場部分，則出現不一致的情況，10年期美國公債殖利率走升達4.331%（前一天收4.323%），但是20年期美國公債殖利率則下滑至4.584%（前一天收4.6%），這也使得短天期美國公債殖利率與長天期美國公債殖利率靠攏。

假設債券殖利率倒掛結束

殖利率倒掛是指短期債券的殖利率高於長期債券的殖利率。雖然目前還沒有證據顯示這個跡象即將發生，但大家仍然可以留意如果結束殖利率倒掛，對經濟的影響：

1.經濟成長放緩：殖利率倒掛通常伴隨著經濟增長的放緩。這是因為當投資者預計未來利率將下降時，他們往往會減少投資，從而導致經濟增長放緩。 2.企業投資減少：企業通常會利用債券融資來進行投資。當利率上升時，企業的融資成本就會增加，從而導致企業投資減少。 3.消費者支出減少：當利率上升時，消費者的借貸成本就會增加，從而導致消費者支出減少。

另外對股、債、匯市的影響則有：

1.股市：殖利率倒掛結束通常會導致股市下跌 2.債市：殖利率倒掛結束通常會導致債市上漲 3.匯率：殖利率倒掛結束通常會導致美元升值

這幾點是大家在狂歡美國科技股大漲之下，仍然可以審慎觀察的。雖然台股短線應該也會反映在科技股的漲幅，不過女子自己還是會同時持有長天期債券（前天才剛貼出00720B的配息入帳圖）以平衡風險。

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