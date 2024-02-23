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輝達財報助攻 台、日股市同創新高

聯合報／ 記者簡永祥盧宏奇、編譯劉忠勇／綜合報導
日經昨大漲836點，收在3萬9098點，改寫1989年創下的歷史高點，暌違34年後再創新高。 美聯社
日經昨大漲836點，收在3萬9098點，改寫1989年創下的歷史高點，暌違34年後再創新高。 美聯社

美國繪圖晶片大廠輝達公布最新財報、展望報佳音，帶動台北股市和日經二二五指數昨天收盤雙雙締造新高點。輝達執行長黃仁勳表示，「加速運算和生成式人工智慧已經達到了引爆點。」他說，「全球各地的企業、產業和國家需求都正激增。」

輝達在昨晚開盤的美股漲勢凌厲，盤中大漲逾百分之十四，漲九十七美元，股價來到七七一美元；台積電ＡＤＲ盤中漲幅超過百分之四，來到一三○美元。若走勢不變，對今天的台股將是利多。

輝達昨天公布去年第四季營收二二一億美元、年增二點六五倍，獲利一二八點三九億美元、年增四點九倍。輝達亮麗的財報歸於其ＡＩ晶片成為各方導入ＡＩ人工智慧主要解決方案，但集寵愛於一身的情況是否還會持續，將是各界關注焦點。

半導體業者分析，看到輝達吃香喝辣，已有晶片商競相投入，不想讓輝達專美於前，這些晶片商也多首選在台積電投片，但今年仍將集中輝達、超微及英特爾等少數ＡＩ晶片公司，台積電連帶成為最大贏家。台積昨上漲十一元，收在六九二元。

台股在台積電、聯發科等權值股領攻，終場上漲一七六點收一萬八八五二點，改寫歷史新高紀錄，並創收盤首見十四千金。展望後市，投顧法人指出，輝達等國外ＡＩ股維持多頭不墜，加上消息面利多不斷，台股相關供應鏈評價提升行情啟動，預料後市可望震盪盤堅，並挑戰萬九關卡，選股重於選市。

不僅台股指數創新高，受惠輝達財報報喜，日股的晶片製造設備生產商斯庫林集團、東京威力科創等半導體股走高，帶動日股昨大漲八三六點，收在三萬九○九八點，改寫一九八九年創下的歷史高點，暌違卅四年後再創新高。

一九八九年十二月廿九日，日經二二五指數盤中漲到三萬八九五七點，收在三萬八九一五點。這是日股在一九八○年代最後交易日，也是日本泡沫經濟時代由盛轉衰的轉折點，開啟日本經濟失落的年代。

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