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三大法人同步買超群聯 日系外資重申買進且調高目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群聯（8299）今（22）日開高走高，終場收在609元，上漲36元，漲幅6.28%，創下2021年5月以來的新高價，日系外資看好群聯今年的獲利成長，重申買進評等，目標價由600元調高至792 元。台股示意圖。本報系資料庫
群聯（8299）今（22）日開高走高，終場收在609元，上漲36元，漲幅6.28%，創下2021年5月以來的新高價，日系外資看好群聯今年的獲利成長，重申買進評等，目標價由600元調高至792 元。台股示意圖。本報系資料庫

群聯（8299）今（22）日開高走高，終場收在609元，上漲36元，漲幅6.28%，創下2021年5月以來的新高價，日系外資看好群聯今年的獲利成長，重申買進評等，目標價由600元調高至792元。

群聯1月合併營收50.86億元，月減1.85%，年增76.71%，為歷史單月同期次高；執行長潘健成曾表示，目前客戶整體需求逐漸轉強，企業級 SSD 的 Design-in 詢問度大幅增加，有助今年的營運表現。

日系外資最新報告表示，群聯近期獲利動能似乎較預期強，預估群聯首季可進一步成長，主要是因 NAND 價格繼續按季度強勁上漲，群聯的出貨量也有提高。

日系外資調高群聯今年每股純益（EPS），幅度達11%，重申買進評，目標價則是大幅調高至792元。

群聯今日以588元開高，終場收在609元，突破600元關卡，創下2021年5月以來的新高價，三大法人同步買超1,761張，其中外資買超1,130張，連四買，投信買超543張，連二，自營商買超88張，連二買。

三大法人 外資 營收 群聯

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