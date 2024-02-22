別只去旅遊還能投資…日本股市破39,000大關創歷史新高！ 她：今年才開始漲幅已逾10％

CNBC以快訊方式報導日本日經225指數突破39,000點大關，創歷史新高！今年迄今漲幅逾10%，主要受強勁企業獲利和吸引投資者措施所帶動。日經225指數和東證指數均超越亞太地區其他股市，延續去年表現，2023年漲幅超過25%，均創下至少十年來最佳年度漲幅。

日經225指數今年迄今漲幅超過10%，此前在2023年飙升超過25%，均創下至少十年來的最佳年度漲幅。

日本企業強勁的第三季度財報促使美國銀行分析師上調了他們對日經225指數2024年年底的預測，從38,500點提高到41,000點。他們還將東證指數的預測從2,715點提高到2,850點。

日元走弱也支撐了股市上漲，今年迄今日元兌美元匯率下跌約6%，似乎有望觸及去年底創下的33年低點。

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