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00939月配息ETF的「五大特色」：自組雙周配、小額資金獲高CP值投資
醫學上的三高帶給人的聯想通常是健康警訊，投資領域卻是三高才好，分別為高報酬、高股息和高CP值。靠自己選股集齊投資三高優勢，相對麻煩與困難，統一投信表示，臺灣高息動能指數是專為台股除權息節奏打造，內建三高優勢的DNA。追蹤這支指數的統一台灣高息動能ETF（00939），將在3月1日展開募集。追蹤指數的三高優勢，加上00939的月配息和月底領息機制，5大特色使00939成為領息族最期待的高股息ETF新兵。
回溯歷史數據，臺灣高息動能指數的近16年總報酬高達708%，遠高於加權指數及台灣高股息指數的303%及278%。在股息方面，臺灣高息動能指數近五年平均股利率達到9.85%，相較之下，加權指數及台灣高股息指數同期間平均股利率僅有4.3%及7.2%。高報酬最怕的就是高波動，但臺灣高息動能指數近16年的年化波動度卻只有17.44%，低於加權指數和臺灣高股息指數的18.21%和17.51%，投資CP值高。
除了擁有臺灣高息動能指數的3高優勢，00939還有月配息和月底領息機制，用股息幫投資人每月加薪，月底也能有現金流收入。目前已上市的配息型ETF皆為月中領息，00939是首檔可以讓投資人搭配其他ETF自組雙周配，讓月月加薪升級為每2周就有額外現金流。00939發行價為15元，一張只要一萬五千元，用小額資金就能獲得高CP值投資。
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