三大面向全力展開 挹注越南股市前進動能

年初迄今越南胡志明指數快速收復去年各跳空缺口，技術面展現多頭走勢之外，基本面、價值面及資金面齊備助威，2024年多頭行情正式展開。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南股市今年開市以來資金的回流推升胡志明指數成功突破並站穩1,160點大關，顯示市場積極信號確實得到流動性改善的支撐，在投資人樂觀看待2024~2025年越南企業獲利之下，越股價值重估共識日益增強，整體投資信心顯著提升。

從經濟角度看，日盛越南機會基金研究團隊指出，越南已度過了最糟糕的時期，預期今、明兩年 GDP 成長率將分別為6.1%及6.7%；出口與進口也估將呈現雙位數成長。關鍵驅動因素將是電腦、電子以及汽車產業。外國直接投資持續強勁，官方政策上也注重吸引先進科技公司和新能源相關的長線投資。

另外，日盛越南機會基金研究團隊分析，越股挾著今、明兩年企業獲利成長上看兩成之高成長預期，及基期與價值面較印度及東協國家便宜的優勢，具備高度投資性價比，因此市場預計今年越股爆發力仍將持續超越印度及東協市場。

此外，近期大中小型股輪流表現，資金輪動良好，亦是近期盤面的正面訊號。消息面上，證管會官員表示， 新的KRX 交易平台最快將有機會於今年夏天上線，預計將提升市場流動性，此舉也將加速越南由邊境市場一哥升級至新興市場的進程。