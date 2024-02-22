2/22【早晨財經速解讀】輝達救市主 財報大好股價噴10% 今年難降息?
美股周三（21日）在最後半小時拉尾盤，道瓊與標普500指數由黑翻紅，但那斯達克指數連續第三個交易日收低。晶片大廠輝達（Nvidia）在收盤後公布財報，亮麗業績帶動盤後股價一度大漲10%，可望為科技股再度注入上漲動能。
道瓊工業指數21日收盤上漲48.44點，漲幅0.13%，報38,612.24點；標普500指數漲6.29點，漲幅0.13%，收4,981.80點；那斯達克指數下跌49.91點，跌幅0.32%，報15,580.87點。
費城半導體指數跌0.24%，收4,446.36點。晶片股收復早盤失地。
收盤後，Nvidia公布，預期本季營收將高於市場預期，激勵股價大漲約8%。
Nvidia股價在收盤前的正規交易時段收盤下跌2.85%至每股674.72美元，延續前一交易日超過4%的跌勢。
繼2023年飆升近240%之後，今年以來，Nvidia股價已飆升近40%，成為標普500指數中漲幅最大的公司。分析師曾警告說，如果Nvidia財報沒有發布令人驚艷的表現，股價可能有大幅回落的危險。
Albion金融集團投資長Jason Ware表示：「關於AI的興奮和熱情推動了股價的上漲，當然，AI的寵兒就是Nvidia。市場帶著一點焦慮看待Nvidia，可能...我們需要看到AI領域的領頭羊發布一份好的財報，而這個領頭羊就是Nvidia。」
聯準會（Fed）1月30-31日的會議紀錄顯示，在會議上，大部分決策者對過早降息的風險表示擔憂，有關借貸成本應在當前水準維持多久存在廣泛不確定性。
會議紀錄公布後，美國短期利率期貨交易員繼續押注聯準會將不會在6月之前降息。
儘管漲幅不大，但標普指數11個主要類股幾乎全部上漲，只有權重較大的科技股指數跌了0.76%。能源股以1.86%的漲幅領漲。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，1月通膨數據顯示，消費者和躉售物價上漲速度均快於預期，這令聯準會未來的利率決定複雜化。
網路安全公司Palo Alto Networks股價大跌28.44%，因為預測第3季營收低於分析師預期。Fortinet、Zscaler和Crowdstrike等其他網絡安全公司的股價也下跌。
亞馬遜股價上漲近1%，該公司將於下周加入道瓊工業指數。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言