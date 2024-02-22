Nvidia「AI大哥救整車的人」財報獲利超預期！ 她：盤後價格噴到700美元

上班前碎碎念系列

剛剛收盤的美國股市四大指數各有漲跌，道瓊+0.13%、標普+0.13%、那斯達克指數-0.32%，費半小跌-0.24%。有趣的是，NVIDIA（輝達）收盤時下跌-2.85%，但盤後公布財報後，盤後價格立刻飆漲至近700美元（盤後交易中上漲約6%）。

根據CNBC報導，Nvidia公布第四季度財報，營收、獲利均超預期。美國時間2024年2月21日Nvidia公布了截至 2024年1月29日的第四季度財報。第四季度營收為221億美元，同比增長265%；淨收入為 122.9 億美元，同比增長769%。每股收益為5.15 美元，同比增長694%。

數據中心業務（Data Center business）是Nvidia增長的主要動力，Nvidia的數據中心業務在第四季度實現營收184億美元，同比增長409%。該業務的增長主要得益於人工智能 (AI) 應用對 Nvidia GPU 的強勁需求，而另外遊戲及其他業務也都保持穩定成長。

Nvidia預計，其2025財年第一季度的營收將達到240億美元。該公司表示，數據中心和遊戲業務將繼續保持強勁成長力道。

最後同步關心一下台積電ADR，剛收盤的價格並沒有太大波動，僅上漲+0.01%，達每股125.34美元。

債券及匯市部分，10年及20年美國公債殖利率都小幅上升，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新會議紀錄顯示，官員們對過早降息持謹慎態度，推動美國國債收益率週三攀升。10年期美國國債收益率上升近5個基點，至4.323%。2年期美國國債收益率上升約5個基點，至4.664%。

會議紀錄顯示：聯邦官員無意急於降低借貸成本（也就是不急著降息），而是希望在開始寬鬆政策之前看到更多經濟數據改善，但認為要再升息的可能性很低。

另外FOMC紀錄指出：「在討論政策前景時，與會者認為本輪緊縮周期的政策利率可能已達高點。」但同時也指出：「與會者普遍認為，只有在他們對通膨可持續確定下降至2%的情況下，才有可能降低聯邦基金利率目標區間。」

此前，交易員曾預計最早在3月開始降息，但在最近的經濟數據和 Powell 的講話後，預期已經延後到6月。由於Fed對降息持謹慎態度，加上最新經濟數據顯示通脹依然偏高，推動美國國債收益率上升。

最後，而美元兌日圓則再度突破1美元兌150日圓關卡，女子也一樣呼應先前的觀點，現在用美元投資日圓計價商品其實是還不錯的選擇（因為相對美元兌日圓很便宜！）

而針對今天台灣股債市場，女子猜想輝達在美國盤後的效應，有機會帶動AI類股成長；而美債市場則因為Fed政策，殖利率小幅上升，所以價格有機會再下降，這也跟女子之前提的，分批入手債券市場，並且要有「長抱領息」、「等待降息」的心理準備。

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