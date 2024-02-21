美股市值前10強洗牌AI霸榜達8家 這檔AI暴風年增2.4倍

隨著個股股價飆高，市值跟著大爆發，美股市值破兆企業去年只有微軟、蘋果、谷歌（字母公司）等3家，今年新增輝達、亞馬遜、Meta（臉書），統計至2月19日止，美股市值前十強大洗牌，與AI相關企業高達8家，大多較一年前同期快速成長，搭上AI題材，市值年增1倍以上的就有4家，其中輝達市值年增2.4倍。

統一投信指出，最新美股市值統計，前十大企業依序為：微軟3兆美元、蘋果2.82兆美元、輝達1.79兆美元、亞馬遜1.76兆美元、谷哥1.75兆美元、Meta1.21兆美元、波克夏．海瑟威8800億美元、禮來7424億美元、特斯拉6591億美元，博通5831億美元。

比較前一年同期市值榜單，統一投信表示，破兆美元企業當時僅有微軟、蘋果、谷歌等3家，今年新增輝達、亞馬遜、Meta；同時，今年新進榜前十大企業有Meta、禮來、博通，掉出榜外的則為往年常踞榜上的VISA、聯合健康保險集團、埃克森美孚石油公司，可以看出主流AI題材助長科技巨擘的市值暴風式成長，並超車取代了傳統大企業，市值排名大洗牌。

觀察市值翻倍的企業，繪圖晶片大廠輝達目前牢牢掌控全球AI晶片市場，帶動市值從去年同期的5261億元狂飆到1.79兆美元，排名從全美第7名衝上第3名，年增率高達240.88％，投信法人看好輝達今年市值可望挑戰2兆美元大關。