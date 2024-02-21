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補貨時點到 錢進長天期美債 ETF 更有感

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
降息前六個月為債券布局甜蜜點。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)
降息前六個月為債券布局甜蜜點。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)

美國通膨數據意外頑強，打擊市場對於降息的預期，美國十年期公債殖利率彈升至4.3%，美債ETF補貨的時機再度來臨。中信美國公債20年（00795B）2024年2月第二階段分配評價結果將於2月23日公告，收益分配發放日為3月25日。中國信託投信表示，最後買進日落在2月26日，想要參與配息的投資人可要把握補貨行情。

近期美債市場走勢出現波動，中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，由於美國公布的第1季美國消費者物價指數（CPI）數據不如預期，根據芝商所 Fed Watch 截至2月16日數據顯示，市場預計最快美國聯準會（Fed）可能到6月才會開始降息，年內降息次數也從六次減少到四次，以致於美國十年期公債殖利率再度彈升。

張瓈尹認為，債市回吐12月聯邦公開市場委員會（FOMC）以來漲幅，但研判此次震盪為修正投資人降息預期與 Fed 點陣圖差異，如今美債十年殖利率衝高至4.3%，預料短期債市大致上已修正至合理區間，且美國財政部下修未來半年發債規模，也為債券價格帶來支撐，目前正適合分批布局長天期美債 ETF。

張瓈尹進一步提到，雖然Fed降息時間及幅度造成市場波動，不過 Fed 已明確認同今年將降息的方向。根據 Bloomberg 統計過去四次*升息尾聲至降息前的主要債券指數平均報酬率表現，可以發現以美國長天期公債指數表現最佳，過去四次平均高達18.9%；另統計降息前六個月持有美國長天期公債，不論進場一年、兩年、三年報酬率都在兩成以上，分別有21.7%、26.7%、29.1%，也就是說降息前仍是布局債券 ETF 的甜蜜期，提供投資人上車機會。

中信美國公債20年（00795B）採季配息機制，自2019年4月掛牌上市以來，已配息次18次，其中2023年1、4、7、10月每單位配發依序為0.296元、0.25元、0.273元及0.28元。2024年第一次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。

中信美國公債20年2023年來的配息表。(資料來源：中國信託投信)
中信美國公債20年2023年來的配息表。(資料來源：中國信託投信)

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