華新子公司 CAS 斥資45.7億 收購不銹鋼無縫管領導廠

華新麗華（1605）擴大布局航太、新能源市場，昨（19）日董事會通過其義大利子公司 Cogne Acciai Speciali （CAS）以總價1.35億歐元（約新台幣45.7億元），向德國 Salzgitter 集團取得 Mannesmann Stainless Tubes GmbH (MST) 100%股權，華新對 MST 綜合持股約為70%。

華新指出，該投資案主要是為整合下游產業鏈，提升 CAS 熔煉廠產能利用率，並延伸油氣、航太、新能源等高階市場布局及銷售網絡，後續待各國主管機關核准後，預計今年第3季交割並把 MST 併入集團合併財務報表。

MST 是全球前五大無縫不銹鋼管廠，專精於耐受極端壓力與溫度的高階管材研製，客戶涵蓋油氣、航太、化工、新能源等行業頂尖企業，並有5個廠區，2023年總銷量為2萬噸，以產能分布來看，熱擠壓約3.9萬噸、冷軋及冷拔約1.8萬噸。

MST 成立於1994年，最初是由德國 Mannesman、義大利 Dalmine 及法國 Vallourec 三大鋼鐵集團旗下不銹鋼部門合併成立的合資公司，並承襲 Mannesmann 兄弟於1885年發明無縫管的創新精神，並持續成長為跨國型企業，目前在德國、法國、義大利和美國均設有生產基地。

華新指出，此收購案完美結合 CAS 的獨家材料供應與 MST 強勁的專案需求。MST 將立即受益於 CAS 提供的穩定料源，大幅提升其市場競爭力；CAS 則得以充分發揮熔煉產能，並延伸價值鏈下游的產品組合。

此外，華新今年初也通過 CAS 以總價2800萬歐元（約新台幣9.5億元），取得義大利Inox65%股權。華新指出，近期一系列的收購，不僅打造 CAS 在歐洲作為一站式不銹鋼與鎳基合金製造廠的獨特地位，亦加速華新麗華向高端、高成長潛力市場滲透的策略布局。

華新麗華董事長焦佑倫表示，MST 在集團的目標市場裡擁有強大的客戶群及深厚產業知識，其綿密的銷售網絡與堅實的產品開發能力是集團推動下一世代成長和創新的關鍵要素。

焦佑倫指出，MST 與華新均致力於以具有競爭力的價格提供頂級解決方案，與客戶創造雙贏，非常榮幸並歡迎MST 加入華新/CAS 這個大家庭，推進集團在不銹鋼產業打造整合一貫廠的策略布局，並快速提升集團在高端市場應用與頂尖企業客戶的滲透率。

展望未來，焦佑倫指出，相當看好這項策略結盟的前景，並相信 MST 能協助推升集團在目標市場的成長。華新麗華未來將持續透過計畫性的投資和有機成長雙軌並行的模式實現策略願景，鞏固市場領先地位。