美債ETF補貨時點到 00795B將除息 配發股利0.35元、配息率創新高

美國通膨數據意外頑強，打擊市場對於降息的預期，美國十年期公債殖利率彈升至4.3%，造就美債 ETF 補貨的時機再度來臨。其中，中信美國公債20年（00795B）將於2月27日除息0.35元，不僅創下成立以來最高配息金額，年化配息率更上看4.7%，表現最為吸睛，此時進場有價差、配息雙頭賺的機會。

中信美國公債20年（00795B）自2019年4月上市，採季配息機制，除息月為2、5、8、11月。2024年首季配息擬配0.35元，以2月16日收盤價29.77元估算，當季配息率為1.17%、年化配息率達4.7%，在同類型產品中數一數二，要參與領息的投資人，2月26日為最後買進日。

進一步觀察中信美國公債20年（00795B）過去配息表現及填息紀錄，近19次平均配息金額為0.29元，平均年化配息率為3.06%，是同類型產品中表現最佳的一檔；且成立至今已連續16次填息，其中2023年2、5、8、11月填息天數分別為15天、27天、12天、13天，2022年11月甚至當天就填息，顯見該檔 ETF 填息能力相當穩定。

近期美債市場走勢出現波動，中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，由於美國公布的第1季美國消費者物價指數（CPI）數據不如預期，根據芝商所 Fed Watch 截至2月16日數據顯示，市場預計最快美國聯準會（Fed）可能到6月才會開始降息，年內降息次數也從六次減少到四次，以致於美國十年期公債殖利率再度彈升。

張瓈尹認為，債市回吐12月聯邦公開市場委員會（FOMC）以來漲幅，但研判此次震盪為修正投資人降息預期與 Fed 點陣圖差異，如今美債十年殖利率衝高至4.3%，預料短期債市大致上已修正至合理區間，且美國財政部下修未來半年發債規模，也為債券價格帶來支撐，目前正適合分批布局長天期美債 ETF。

張瓈尹進一步提到，雖然Fed降息時間及幅度造成市場波動，不過 Fed 已明確認同今年將降息的方向。根據 Bloomberg 統計過去四次升息尾聲至降息前的主要債券指數平均報酬率表現，可以發現以美國長天期公債指數表現最佳，過去四次平均高達18.9%；另統計降息前六個月持有美國長天期公債，不論進場一年、兩年、三年報酬率都在兩成以上，分別有21.7%、26.7%、29.1%，也就是說降息前仍是布局債券 ETF 的甜蜜期，提供投資人上車機會。