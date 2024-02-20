散裝船營運淡季不淡 法人看好中航、新興後市

散裝航運業者看好運價走勢，市場法人認為，市場拆船量、新船下水量一增一減下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢，在BDI指數淡季不淡，今、明年散裝產業供需逐趨好轉下，看好評價較低的中航（2612）、新興後市表現。

分析師表示，大陸市場春節復工後，對於各種原物料的需求會持續增加，再加上紅海危機迫使大部分船舶繞道，拉長船舶航行天數，已使得市場船舶供需轉吃緊，春節期間觀望買盤退散，業界開始提早下訂租船，也帶動第1季BDI 指數淡季不淡，後續運價水準走高機率大於走跌機率。

一般而言，春節期間因下游停產停工導致貿易活動呈現放緩，加上適逢巴西降雨季節停止出貨，通常為 BDI 指數走跌壓力最大的期間。觀察2011~2023年期間 BDI 指數各季度表現，近13年來 BDI 指數的第1季均值，僅有兩次非全年四個季度低點，顯示後續運價水準走高機率將大於走跌機率。

今年春節期間巴西降雨較少，加上散裝市場近年來新船運力增速逐年放緩、供給結構趨於健康，為運價指數帶來支撐，表現淡季不淡。

展望後市，由於散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，船舶運力供給增速將低位運行；另環保法規趨嚴加上船齡逐年增長，未來拆船量有望回升；整體而言，市場拆船量、新船下水量一增一減下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢，帶動中航、新興（2605）等業者後市表現。