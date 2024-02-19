產品價格維持高檔不墜 法人調高這檔銅板股至買進評等
國產（2504）因今年持續有新廠房建置及公共工程需求，有利高階預拌混凝土價格下檔支撐，投顧法人將景氣看法由下行調整為溫和向上，並調高核心事業獲利的目標本益比，投資評等亦調升為買進。
法人表示，國產去年第4季營收 56.9 億元，較略優於原先預期，主要是廠房建置及公共工程以高階預拌混凝土為主，市場價格指數維持 3% 年增率，位於五年高檔水準；業外則有出售桃園土地收益 3 億元貢獻，使單季獲利年增 61.7% 且季增 46.2%。
展望第1季，由於景氣較原先估計為佳，法人將單季均價由季減 8% 上修至季減 5%，法人分析，全台預拌混凝土價格自 2022 年起持續溫和向上，年增率達 13.5%，2023 年漲幅為 2.5%，雖然漲幅趨緩然價格仍維持高檔。
法人上修國產 2024 年營收 8.5% 至 216.2 億元，年增 2.8%，營業利益亦調高 12.5% 至 41.4 億元，年增 4.0%，主因是看好 2024 年景氣而將出貨均價由年減 6%上修至年增 1%。
此外，國產第2季將認列出售台南土地獲利 10 億元，預計貢獻 EPS 約 0.8 元，亦對全年獲利表現具正面助益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言