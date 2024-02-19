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產品價格維持高檔不墜 法人調高這檔銅板股至買進評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

國產（2504）因今年持續有新廠房建置及公共工程需求，有利高階預拌混凝土價格下檔支撐，投顧法人將景氣看法由下行調整為溫和向上，並調高核心事業獲利的目標本益比，投資評等亦調升為買進。

法人表示，國產去年第4季營收 56.9 億元，較略優於原先預期，主要是廠房建置及公共工程以高階預拌混凝土為主，市場價格指數維持 3% 年增率，位於五年高檔水準；業外則有出售桃園土地收益 3 億元貢獻，使單季獲利年增 61.7% 且季增 46.2%。

展望第1季，由於景氣較原先估計為佳，法人將單季均價由季減 8% 上修至季減 5%，法人分析，全台預拌混凝土價格自 2022 年起持續溫和向上，年增率達 13.5%，2023 年漲幅為 2.5%，雖然漲幅趨緩然價格仍維持高檔。

法人上修國產 2024 年營收 8.5% 至 216.2 億元，年增 2.8%，營業利益亦調高 12.5% 至 41.4 億元，年增 4.0%，主因是看好 2024 年景氣而將出貨均價由年減 6%上修至年增 1%。

此外，國產第2季將認列出售台南土地獲利 10 億元，預計貢獻 EPS 約 0.8 元，亦對全年獲利表現具正面助益。

景氣

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